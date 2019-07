El despacho del arquitecto del Palau de la Música revisará el edificio tras los derrumbes

La oposición critica a Glòria Tello y pide que no siga al frente del coliseo

«Es la gota que ha colmado el vaso». Lo dijo ayer el portavoz de Ciudadanos en el Consistorio, Fernando Giner, en referencia a la gestión de la concejala Glòria Tello al frente del Palau de la Música. La caída del techo de la sala Rodrigo evidencia, según este grupo de la oposición, que Tello debe ser apartada de las competencias de Cultura y apartada de la presidencia del auditorio. Giner recordó que su grupo municipal ha pedido la dimisión de la ex concejala de Cultura en dos ocasiones, por la deriva del centro de animales de Benimàmet y del museo de la Almoina. Pero además, señala otras hechos como que «la Casa Museo de Blasco Ibáñez no tiene director desde hace dos meses –tal y como avanzó LAS PROVINCIAS– y no hay jefe de museos en el Ayuntamiento desde abril». «La cultura valenciana no puede estar en manos de Glòria Tello», criticó. En esta misma línea, la portavoz del Partido Popular, María José Català, también ha denunciado en los últimos días la mala gestión del auditorio.

Tello ha sido la presidenta del Palau de la Música desde 2015. En los últimos días y tras lo sucedido no ha dado ningún tipo de explicación, como tampoco lo ha hecho el director del centro, Vicent Ros. Ella se ha escudado en que, sin la configuración de las concejalías, no ostenta el cargo. Sin embargo, y ya pasados los comicios, sí asistió a la rueda de prensa del presentación del festival de jazz, un certamen que, por cierto, se ha tenido que trasladar a otros espacios por el cierre del Palau. Y además, ha mantenido su agenda como edil, asistiendo a conciertos y otros eventos como concejala.