La producción de «Maestros cantores de Nuremberg» en el festival de Bayreuth LP

Bayreuth 2025, la Ciudad de la Vaca Multicolor

El maestro italiano es uno de los directores más demandados y entre las pocas orquestas que dirige está la Orquesta de la Comunitat con la que en noviembre ofrecerá la integral de Brahms

César Rus

Valencia

Jueves, 7 de agosto 2025, 12:43

La gran apuesta de Bayreuth para este 2025 era la nueva producción de 'Maestros cantores de Nuremberg' a cargo de Daniele Gatti. El maestro ... italiano ya triunfó en este teatro con 'Parsifal' y volvía, esta vez, con una obra que es su especialidad y que ha dirigido en Salzburgo y Milán.

