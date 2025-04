Cuatro meses sin avances en el González Martí

La fachada del Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí sigue cubierta por una red. Está igual que hace cerca de cuatro meses, ... cuando como consecuencia del golpe de una furgoneta en trabajos de carga y descarga tuvo que cubrirse para someterla a una restauración sin que hasta el momento se haya visto actuación alguna sobre una joya del arte barroco. Según ha podido saber LAS PROVINCIAS de fuentes del museo, «se trabaja en el proyecto». De ello se desprende que no están adjudicados los trabajos para poderlos ejecutar. Hay que tener en cuenta que a finales de enero se anunció que en «las próximas semanas» se licitaría la obra. De momento nada se ha anunciado al respecto.

Días después de que se cubriera la fachada con una red de protección, la directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, Ángeles Albert, con motivo de un acto al que asistió en Valencia, señaló que en las próximas semanas se licitará el proyecto de las obras de restauración de las fachadas del Palacio del Marqués de Dos Aguas de Valencia. Detalló que la actuación prevista supondría «una inversión total de 300.000 euros, incluidos los trabajos para reparar los daños causados por una furgoneta en el zócalo del portón».

Si bien se tuvo noticia de lo sucedido en enero, el incidente se había producido en octubre. La situación que envolvió al museo de cerámica como consecuencia del golpe de un vehículo de carga desencadenó el debate en torno a la calle donde se encuentra el museo, que es una vía peatonal, cerrada al tráfico, pero que soporta el paso de vehículos «de hasta siete mil kilos o más», como apuntaron desde el museo.

Se da la circunstancia, además, de que se trata de una calle de mucha concurrencia de peatones dada la presencia del museo -el más visitado de la ciudad-. A nadie sorprende ver en ese enclave a turistas patrios o extranjeros detenidos para acceder a las salas museísticas o consiguiendo alguna fotografía de uno de los atractivos más inmortalizados de la capital del Turia. Todo ello, sumado a la presencia de establecimientos hoteleros e incluso la proximidad de un supermercado, convierte la zona en muy transitada.

También se supo que no hay cámaras, lo cual impide conocer los vehículos que la transitan. El Ayuntamiento de Valencia reconoció que en la calle Cultura -a la que recae la fachada- no hay cámaras de tráfico porque se trata de una vía peatonal «por la que no se puede circular».

Ahora, cuando pronto se cumplirán cuatro meses desde que se conoció lo sucedido en el emblemático edificio de la ciudad, nada se ha concretado con respecto a la situación de los trabajos previstos más allá de la afirmación de que el proyecto sigue en marcha. A la reparación de la fachada se le añade que también se tienen que ejecutar trabajos de mantenimiento habituales que se tenían que ejecutar.

LAS PROVINCIAS ha solicitado este jueves información al Ministerio de Cultura, titular del museo, a fin de conocer si está adjudicada la obra para la fachada del edificio, en qué momento se encuentra el proyecto y para cuándo está prevista la finalización de los trabajos, y no ha obtenido respuesta al respecto.