El caso del cuadro de un pintor valenciano recién adquirido por Cultura

El retrato de un héroe español de la independencia americana, obra de Maella, ingresa en el Museo del Ejército tras ser comprado por el Gobierno ·

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:19

Para la mayoría de valencianos, el nombre del protagonista de estas líneas, Mariano Salvador Maella, tal vez apenas les dirá nada. Habrá quien, mejor informado, ... asocie su firma al monumental lienzo que brilla en la catedral, dedicado a San Francisco de Borja, retratado ante el cadáver de la emperatriz Isabel, que decora la capilla donde se honra al santo, escoltado por sendas piezas del inmortal Goya, con quien Maella rivalizó en vida. Habrá también a quien le suene el nombre del artista valenciano... porque sirve para bautizar una calle enclavada por la jurisdicción de avenida de Francia, pero será una minoría: a pesar de la enorme fama que alcanzó en vida, cuando competía como el gran pintor de la Corte con el genio aragonés, Maella es una figura no demasiado conocida a nivel popular. Y sin embargo, a su acreditada maestría como pintor, añade que está bien representado en su ciudad natal (es el caso del Museo de Bellas Artes), lo cual debería acrecentar el interés por su obra, que incluye una pieza recién adquirida por el Gobierno español para ser exhibida en el Museo del Ejército. Una curiosa historia: una posible serie de Netflix.

