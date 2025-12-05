Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La alcaldesa de Valencia, durante la visita. M. Rodríguez

El renacer de Les Covetes: el comercio artesanal regresará al histórico enclave de Valencia en 2027

La restauración del entorno de los Santos Juanes avanza | La cueva de titularidad municipal se destinará a uso museístico

Moisés Rodríguez

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 13:08

Comenta

María José Catalá ha visitado este viernes Les Covetes, la guinda a la restauración de los Santos Juanes y que completará una especie de 'Triángulo ... de las Bermudas' del patrimonio y del turismo en el corazón de la capital del Turia. Este espacio en los bajos de la iglesia llevaban décadas descomponiéndose. Algunas ya sin puerta, otras con una de madera desgastada por el paso del tiempo, e incluso una con un marco, vestigio de una metálica. "¡Mira esta, es como una cámara acorazada!", se sorprende la alcaldesa. Francisco Zanón, presidente de la asociación Recuperem Les Covetes, inició su cruzada a principio de los 80 y es dueño de esa estancia, por lo que relata a la primera autoridad municipal su historia: "Cuando dejaron de utilizarse, esta la usó durante un tiempo un carnicero del Mercado Central, y así se quedó. Es la más grande de todas, se comunica". La primera edil ha deslizado un plazo para la conclusión de un proyecto que pondrá en valor estas estructuras: "Sería un buen regalo de Reyes para los valencianos que ya pueda haber algún comercio aquí para Reyes de 2027"..

