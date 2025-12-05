El renacer de Les Covetes: el comercio artesanal regresará al histórico enclave de Valencia en 2027

María José Catalá ha visitado este viernes Les Covetes, la guinda a la restauración de los Santos Juanes y que completará una especie de 'Triángulo ... de las Bermudas' del patrimonio y del turismo en el corazón de la capital del Turia. Este espacio en los bajos de la iglesia llevaban décadas descomponiéndose. Algunas ya sin puerta, otras con una de madera desgastada por el paso del tiempo, e incluso una con un marco, vestigio de una metálica. "¡Mira esta, es como una cámara acorazada!", se sorprende la alcaldesa. Francisco Zanón, presidente de la asociación Recuperem Les Covetes, inició su cruzada a principio de los 80 y es dueño de esa estancia, por lo que relata a la primera autoridad municipal su historia: "Cuando dejaron de utilizarse, esta la usó durante un tiempo un carnicero del Mercado Central, y así se quedó. Es la más grande de todas, se comunica". La primera edil ha deslizado un plazo para la conclusión de un proyecto que pondrá en valor estas estructuras: "Sería un buen regalo de Reyes para los valencianos que ya pueda haber algún comercio aquí para Reyes de 2027"..

Primero hay que recuperar el exterior y, una vez acabe esta actuación, cada uno de los propietarios rehabilitará su espacio. Ahora los trabajos se centran en el desescombro de las 19 cuevas, algunas degradadas, y en la terraza de los Santos Juanes. "Muchos de los problemas vienen de las filtraciones del agua de lluvia en la terraza. Ahora hay que levantar el pavimento, impermeabilizarlo y homogeneizarlo, para finalmente volverlo a ciolocar", ha explicado Carlos Campos, el arquitecto que está dirigiendo todo el proyecto en el edificio de la iglesia. El experto ha explicado de forma resumida cómo seguirán las obra: "Luego están las fachadas, que tienen un montón de problemas por el abandono y por las diferentes intervenciones que se hicieron a lo largo del tiempo".

La primera intervención consistirá limpiar, eliminar la suciedad y todos los elementos adheridos que ocultaban parte de lo que es la configuración real: los dinteles, los capiteles… Después, comenzará la restauración como tal. "Por último llegará el cierre de las puertas, que se llevará a cabo con un tratamiento unitario, que es una de las características de Les Covetes", ha señalado Carlos Campos. La recuperación de estas estructuras ha sido una reivindicación de 40 años y que se ha atendido con el impulso de la Fundación Hortensia Herrero. Durante mucho tiempo la rehabilitación no arrancaba por falta de acuerdo con algunos propietarios, incluso por no poder contactar con algunos. Por ello, el Ayuntamiento ha invertido 200.000 euros en la expropiación de tres Covetes para desbloquear el proyecto y en financiar su rehabilitación.

El entorno, ya con las puertas unificadas, estará totalmente recuperado en seis meses, en mayo o junio. Después habrá que rehabilitar el interior y la previsión es que a finales del próximo año o inicio de 2027 puedan estar ya implantados los primeros comercios. Estos serán dedicados a la venta de artesanía. Además, tal y como reivindica la asociación Recuperem Les Covetes, y hay buena sintonía por parte del Ayuntamiento, una de las de titularidad municipal probablemente se dedique como una especie de espacio museístico para explicar cómo ha sido el proceso de recuperación. "Estamos contentos porque han sido muchos años de trabajo, desde 2019 en la agrupación. Finalmente poder coordinar a los propietarios, al Ayuntamiento y a la iglesia, que está reformando la terraza es una alegría muy grande para nosotros", ha valorado Elisa Talens, secretaria de este colectivo, que sobre los usos de este espacio ha añadido: "Pla Espacial de Protecció de Ciutat Vella, y se recomeienda que sean tiendas de artesanía, joyería, librería, talleres de diseño... relacionados siempre con la cultura".