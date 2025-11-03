Arrancan las obras de les Covetes, el broche de oro de la restauración de los Santos Juanes

Parecía increíble, pero es cierto. Ya han comenzado los trabajos para restaurar las 19 covetes existentes en el semisótano de los Santos Juanes, esas pequeñas ... estancias comerciales de tan sólo ocho metros cuadrados que llevaban décadas cerradas al público y en visible estado de deterioro.

El perímetro exterior de este conjunto arquitectónico próximo al Mercado Central y a la Lonja de la Seda ya se ha vallado y, de hecho, se ha puesto una lona donde reza: 'Estamos trabajando para recuperar les covetes de los Santos Juanes' y se acompaña de un dibujo de cómo quedará la obra tras la intervención.

La recuperación de les covetes será el broche de oro de la restauración de los Santos Juanes, una iglesia en la que la rehabilitación corre a cargo de la Fundación Hortensia Herrero y en la que se han invertido seis millones de euros. Un resultado que se podrá ver a final de mes, cuando se inaugure el espacio religioso tras las mejoras realizadas.

En el caso de les covetes, la inversión la asumen íntegramente la mayoría de los propietarios de las 19 cuevas, valencianos que se constituyeron en la asociación 'Recuperem Les Covetes' en octubre de 2019 para demostrar el compromiso de trabajar por la recuperación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y puesta en valor de estos históricos locales comerciales.

Cabe destacar que los propietarios han confiado la labor al mismo arquitecto, Carlos Campos, que ha dirigido los trabajos de los Santos Juanes y a la misma empresa que la ha ejecutado, Estudio Métodos de Restauración (EMR), equipo que estuvo también al frente de la rehabilitación de San Nicolás, la 'Capilla Sixtina' valenciana.

Los trabajos se van a centrar en la actuación exclusivamente en la fachada (de cornisa hacia abajo), incluyendo las puertas y los umbrales y no incluye las pilastras ni la barandilla de la terraza, así como ninguna actuación interior en les covetes.

Primeros trabajos y vallado en les covetes de los Santos Juanes. Jesús Signes/ LP

Sobre el estado actual de les covetes, el arquitecto Carlos Campos describe que «estaban muy dañadas por el agua y la acción humana, ya que hubo distintas intervenciones». Entre ellas, destaca que «se añadieron toldos y persianas y aunque estos elementos ya no están, hay que retirar los soportes que se emplearon para esos toldos y persianas. Ahora se eliminarán todos los elementos impropios».

Además, tal como confirma, también se hará la impermeabilización de la terraza de la fachada donde ya se ha restaurado la imagen de la Virgen del Rosario.

14.700 euros por propietario

El presupuesto al que tendrán que hacer frente los propietarios de les covetes es de 279.385,79 euros (IVA aparte) y al haber 19 covetes, se obliga al pago de 14.704,52 euros por dueño y ya han hecho la entrega del 50% a la firma del contrato antes de comenzar las obras. Los trabajos podrían durar alrededor de medio año.

Cabe destacar que como había varias covetes donde no se había localizado a los dueños, el Ayuntamiento de Valencia dio unos primeros pasos para proceder a la expropiación de las mismas, por eso, en abril de 2025 la Junta de Gobierno acordó declarar de interés social la expropiación y la necesidad de ocupación por el peligro de destrucción o deterioro del citado bien.

En principio como no se sabía cuántas covetes iba a tener que expropiar el Consistorio, porque no localizaban a varios dueños, y se hizo una retención de crédito de 124.547,28 euros para contribuir a los posibles gastos que tuviera que hacer para restaurarlas.

Como detallan desde el Ayuntamiento, «al desconocer en aquel momento cuántas covetes tendría finalmente que expropiar, se aprobó una retención de crédito de máximos, para asegurar la participación en el proceso de restauración y para facilitar su inicio cuanto antes de las obras de rehabilitación».

Reduce de siete a tres las covetes a expropiar

Eso sí, como añaden, en estos momentos ya se han localizado a casi todos los propietarios. Además, añaden que el 19 de septiembre de 2025 el Ayuntamiento estimó las alegaciones formuladas por los propietarios de cuatro covetes contra el acuerdo de la Junta de Gobierno de 18 de julio de 2025 por el que se aprobaba la necesidad de ocupación «al haber acreditado la voluntad inequívoca de llevar a cabo las obras de restauración de estas mediante la firma del contrato de rehabilitación y el pago realizado en cumplimiento del mismo».

De este modo, serán tres y no siete les covetes que tendrá que expropiar el Ayuntamiento de Valencia, en concreto, los números 3 y 4, que están unidas entre sí, y la 5.

Cabe destacar que la restauración de les covetes cuentan ya con la autorización de la dirección general de Patrimonio Cultural de la Generalitat Valenciana y que el 25 de julio de este año el Ayuntamiento adquirió el compromiso en la Junta de Gobierno de financiar la parte proporcional de las obras de la fachada que le toque en función de les covetes que finalmente resulten de propiedad municipal por medio del proceso de expropiación forzosa iniciado por el Consistorio.

Aclaradas ya las alegaciones con cuatro propietarios de les covetes, el Ayuntamiento tendrá que determinar el justiprecio de las tres en las que ha iniciado el proceso de expropiación y se tendrá que hacer bien mediante acuerdo amistoso entre la parte expropiada y el Consistorio y si no lo hay, mediante la correspondiente hoja de aprecio, en la que se pondría de manifiesto la indemnización que se demanda y la indemnización que se ofrece.

Zona en obras de les covetes. LP

En el caso de que no se acordara un acuerdo, el Ayuntamiento remitirá lo actuado al Jurado Regional de Valoraciones, que emitiría el denominado acuerdo ejecutorio de justiprecio donde se determinaría la cuantía de la indemnización.

Ya una vez abonada la indemnización o consignada esta en la Caja General de Depósitos, el Ayuntamiento podrá tomar posesión de los bienes.

Objetivo: abrir comercios artesanales

Es importante destacar que el proyecto pasa por la rehabilitación estructural y también la reactivación comercial de les covetes y que tendrán un carácter artesanal y cultural de este histórico punto neurálgico de la ciudad, una línea que de hecho, ya marca el Plan de Especial Protección (PEP) de Ciutat Vella.

En este plan se permite el uso comercial vinculado al «comercio de productos de cerámica , textiles, bordados, bolillos, pasamanería, locales o negocios dedicados a la venta de elementos asociados con la cultura en general, libros, fotografías, muebles y objetos antiguos, obras de arte, joyerías, platerías, talleres de diseño o de artesanos y similares».

Se trata de espacios de dimensiones ligeramente diferentes, según su posición, con un promedio de ocho metros cuadrados, cubiertos con bóvedas de ladrillo muy rebajadas y escasos 2,2 metros de altura.

Evolución histórica

Sobre el origen histórico, cabe señalar que, según refleja un informe de la asociación 'Recuperem les covetes' se remontan a 1700, año en el que la ciudad cedió a la parroquia los terrenos sobre los que en 2702 el arquitecto Julio Capuz comenzaría a levantar los locales y la terraza que los cubre.

Tras unos primeros años de explotación de los locales por parte del propio arquitecto y otros en que lo hizo la Iglesia, a comienzos del siglo XIX les covetes fueron enajenadas y adquiridas por los profesionales que en ellas comerciaban.

También se detalla que entonces alpargateros, hojalateros o linterneros daban servicio a la clientela desde estas cuevas que son un excepcional vestigio de los primeros puestos fijos del tradicional mercado que da nombre a la plaza y que daría lugar tiempo después al Mercado Central.

Es relevante conocer que las sucesivas repavimentaciones de la plaza, como reza en el informe, habían producido una reducción importante de la altura de los accesos a les covetes, lo que había mermado la posibilidad de uso y así habían permanecido durante décadas.

Con la reciente reurbanización de la plaza, ya se recuperó la cota histórica, y de este modo, se devuelve la funcionalidad de los accesos y la posibilidad de volver a poner en uso estos comercios históricos. Y no hay que olvidar que «el conjunto tiene un importante valor por su singularidad, no se encuentra en Valencia otros conjunto con estas características», tal como incluye el informe previo a las obras.