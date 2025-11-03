Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Preparación de los trabajos de restauración de les Covetes de los Santos Juanes, muy cerca de la Lonja. Jesús Signes

Arrancan las obras de les Covetes, el broche de oro de la restauración de los Santos Juanes

Los propietarios sufragarán el gasto de 280.000 euros y el Ayuntamiento de Valencia expropiará finalmente sólo tres locales y se hará cargo de esos pagos

Lola Soriano Pons

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:36

Parecía increíble, pero es cierto. Ya han comenzado los trabajos para restaurar las 19 covetes existentes en el semisótano de los Santos Juanes, esas pequeñas ... estancias comerciales de tan sólo ocho metros cuadrados que llevaban décadas cerradas al público y en visible estado de deterioro.

