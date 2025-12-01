El concierto de Gustavo Dudamel y la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela se pospone La suspensión de vuelos internacionales obliga a cancelar la actuación prevista para el día 12 en el Palau de Valencia

El concierto extraordinario previsto para el próximo 12 de diciembre en la Sala Iturbi del Palau de la Música de Valencia, protagonizado por el maestro Gustavo Dudamel al frente de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela, ha sido pospuesto a una nueva fecha, aún por determinar, debido a condicionantes que afectan actualmente a la movilidad aérea internacional vinculada con Venezuela.

La agencia Ibermúsica, responsable de la gira del maestro y la formación, ha trasladado esta información al Palau, indicando asimismo que se está trabajando conjuntamente con el director y la orquesta para concretar una nueva fecha que permita la celebración del concierto con todas las garantías.

Tanto Ibermúsica como el propio Palau han manifestado su voluntad de que el concierto pueda celebrarse en una nueva fecha consensuada antes de que termine la presente temporada.

El Palau de la Música de València comunicará oportunamente las actualizaciones al público y a los abonados a través de sus canales oficiales, agradeciendo la comprensión ante esta circunstancia sobrevenida y reafirmando su compromiso con acoger el esperado encuentro musical en una nueva programación acordada con las partes.

El importe de las localidades se devolverá una vez finalizado el expediente administrativo correspondiente.

Aquellas personas que hayan abonado el importe de sus entradas con tarjeta recibirán la devolución en la misma tarjeta con la que realizó el pago.

Para cualquier duda o consulta, pueden dirigir correo electrónico a info@palauvalencia.com y taquillas@palauvalencia.com, o contactar telefónicamente llamando 963 37 50 20, Ext 8074.