La Ciudad de las Artes retoma su actividad tras el desalojo masivo de visitantes por el apagón

El apagón vivido durante el 28 de abril en la Península Ibérica no ha pasado inadvertido para nadie. Todo el mundo, en mayor o menor medida, pagó los efectos colaterales ... . Numerosos sectores que tienen cabida en nuestro día a día también se vieron condicionados y no pudieron desarrollar su actividad laboral en condiciones de normalidad. Entre ellos, el ámbito cultural vio cómo lo que se presuponía como una jornada festiva en la ciudad pasó a ser totalmente anómala.

Uno de los puntos más emblemáticos de Valencia como es la Ciudad de las Artes y las Ciencias se vio afectado por el insólito panorama presenciado. Tanto en las instalaciones del Museo Príncipe Felipe como de L'Hemisfèric no hubo que lamentar grandes alteraciones. De hecho, gracias al grupo de electrógenos de apoyo con lo que se contaba, pudieron actuar con total normalidad y no se notaron las incidencias.

Pese a ello, en torno a las 13:30 horas los responsables de las instalaciones y en perspectiva por la magnitud del problema y de la incertidumbre reinante, tomaron la decisión de llevar a cabo el desalojo. El único propósito era prestar una correcta atención al público presente, en una medida de prevención y por si la falta de suministro se demoraba más allá de una jornada.

Ya durante este mismo martes, se ha retomado la actividad con una total normalidad, como si de un día rutinario se tratara. Los visitantes han seguido acudiendo al museo. Y aquellos que no pudieron completar la visita o acudir finalmente durante el día del apagón, se les realizará la gestión correspondiente con la opción de recibir el coste de las entradas adquiridas o con un cambio a una fecha posterior a elegir, como informan fuentes de CACSA a LAS PROVINCIAS.

En una situación similar se encontró L'Oceanogràfic. En su caso y siguiendo un protocolo de actuación parejo, se decidió sacar a las instalaciones exteriores a la gente presente. En torno a unas 3.200 personas fueron las afectadas, que ejercieron con gran empatía, comprensión y tranquilidad en una evacuación controlada por los responsables del recinto.

Los animales del Oceonagràfic tampoco sufrieron ningún tipo de problema, ya que una serie de tanques dotaron del suministro eléctrico y de necesidades requeridos en circunstancias normales. A las 15:15 horas se tomó la firme decisión de dar por concluida la jornada. Desde ya mismo y en estas próximas fechas, se realizará una gestión individual de cada caso para devolver los importes de las entradas o concretar una nueva visita. Las visitas se han retomado desde primera hora de esta mañana.

En los distintos cines de Valencia, debido al horario del incidente, producido alrededor del mediodía, y con unas reproducciones que tienen cabida en sesión vespertina o nocturna, pudieron tener más margen de reacción y de actuación. Aunque no se era consciente en un inicio de la magnitud del problema e imperaba un clima de incertidumbre y sin demasiada fiabilidad por los plazos de recuperación, las plantillas de trabajo sí pudieron ser advertidas para no realizar la apertura de salas, entre ellas la de Cines Lys.

«El apagón fue demoledor. Entendemos que el cine es ocio, no es algo crítico y hay actividades y sectores más perjudicados, pero evidentemente nos afectó», destaca Silvino Puig, gerente de los Lys. Afortunadamente, el apagón no causó daños en los servicios de proyección al no producirse ningún apagado de carácter brusco. Además, con la vuelta del suministro eléctrico, la actividad pudo ir volviendo a su respectiva normalidad e incluso alrededor de la pasada medianoche ya había gente en alguna sala para disfrutar de las películas.

Durante el día de ayer, en Cines Lys contaban con un total de 90 reservas. Tal y como informa el propio Silvino Puig, apenas aparecieron unas siete para gestionar las devoluciones y durante los próximos días se continuará con la devolución de estos importes, sin plazos de caducidad. «Entendemos que no es culpa nuestra ni del cliente, sino de la situación vivida», destaca.

En el caso de Bombas Gens Centro de Artes Digitales también tuvieron relativa fortuna. Si bien los lunes suelen ser los días en que muchos centros culturales se toman su día de descanso o tienen menos actividad, en el segundo caso se encontraron. Como confirma Arturo Duart a LAS PROVINCIAS, fue el día menos perjudicial y principalmente afectó al staff que ya se encontraba trabajando. Afortunadamente, ellos contaban con generadores y pudieron paliar el problema en gran medida. Esa prevención debido a su actividad, en la que requieren de gran actividad eléctrica, fue como un salvavidas.

Sin embargo, al suponer una circunstancia a nivel generalizado, viendo las previsiones de los expertos y las recomendaciones para evitar los desplazamientos que no fueran estrictamente necesarios, a las 15:00 horas Bombas Gens Centro de Artes Digitales decidió dar por concluida la jornada y no continuar abiertos durante la tarde. Sin daños aparentes en los equipamientos que actúan a estas horas con normalidad y más allá de algunos contratiempos por la gestión de visitas programadas, recuperarán en estas próximas horas la total normalidad.

A pesar de que esas son sus intenciones, entienden que será una “jornada de transición”, en especial con aquellas escuelas que iban a acudir a sus instalaciones. Como en el resto de ejemplos, tampoco pondrán impedimentos sobre la devolución de las entradas que no se hayan podido utilizar, ofreciendo el importe íntegro del coste o bien o una reprogramación para otra fecha. «Somos sensibles y estamos concienciados con lo ocurrido. Daremos facilidades a la gente y no supondrá un problema por su adquisición de entradas», relata Arturo Duart.

Asimismo, de cara al martes 29 de abril, la Fira del Llibre ha suspendido la actividad para los escolares concertadas previamente, si bien la cita de Viveros mantiene abiertos sus espacios y sin problema alguno de suministros.

En el caso de las bibliotecas municipales y del Palau de la Música de Valencia simplemente han amanecido con algunos problemas en los programas informáticos. Con el transcurso de las horas, estos se han ido solventando y no hay que lamentar otros incidentes reseñables.