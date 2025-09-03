Cirugía en la portada más famosa de Valencia: 300.000 euros para el González Martí

Es uno de los monumentos más fotografiados de Valencia, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta los riquísimos tesoros repartidos por la ciudad. Es ... por lo tanto carne de Instagram, pero también un edificio de impresionantes méritos: un museo nacional consagrado a una vertiente muy valenciana (la cerámica, consecuencia de la donación del coleccionista Manuel González Martí), cuyos fondos y exposiciones temporales aconsejan siempre una visita. Pero es también (ay) un penoso ejemplo de cómo esta clase de patrimonio se custodia a menudo con demasiada ligereza y mejorable celo, cuya protección por fin ve alguna luz: el Ministerio de Cultura anuncia la licitación de las obras de arreglo de la fachada por un montante de 300.000 euros. Cirugía para uno de los bienes más queridos de toda Valencia.

El Palacio del Marqués de Dos Aguas, sobre todo su impresionante portada de alabastro, sufre una serie de amenazas que se prolongan en el tiempo. La primera obedece a lo delicado del material en que se facturó esa pieza única del arte valenciano, muy sensible a los efectos de la lluvia y la erosión subsiguiente; la segunda, fruto de su emplazamiento en una zona muy transitada de la ciudad, que expone por lo tanto a todo el conjunto a los peligros de la contaminación reinante a su alrededor; y, además, padece desde antiguo de una cierta desidia desde la Administración central, responsable de su cuidado.

La intervención, adelantada por Onda Cero, significará que en cuanto se adjudique ese contrato habrá un plazo de medio año para concluir los trabajos. El contrato se extiende más allá de las atenciones que reclama ese frágil esqueleto de alabastro, un material muy vulnerable, que requiere un interés constante. También incluye la limpieza de los daños que afean la portada en forma de suciedad: los restos de los malos humos que dejan como huella el intenso tráfico circundante.

De este elemento procede por cierto una amenaza reciente. Un vehículo chocó hace meses con la puerta de acceso al Museo de Cerámica, provocó preocupantes daños y obligó a mejorar el tránsito de vehículos para evitar futuros accidentes de esta naturaleza mediante la instalación de bolardos. Una medida que justifica la instalación desde entonces de la lona que, protegiendo el acceso al palacio, también lo afea. Una salvaguarda destinada a desaparecer cuando culminen los trabajos de mejora, que añaden otros arreglos en el edificio, de estilo rococó y datado en el siglo XVIII: por ejemplo, la eliminación de ralladuras y pintadas y la restauración de la puerta de madera, así como de la cancela de acceso.