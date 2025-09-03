Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este martes deja un nuevo millonario en España y 284.860,23 euros a otro afortunado
Logo Patrocinio
Acceso al Palacio del Marqués de Dos Aguas, en una imagen tomada este martes. José Luis Bort

Cirugía en la portada más famosa de Valencia: 300.000 euros para el González Martí

El Ministerio de Cultura licita por fin el arreglo del acceso al Museo de Cerámica para frenar el deterioro de su piel de alabastro y eliminar los daños por contaminación

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 00:29

Es uno de los monumentos más fotografiados de Valencia, lo cual es mucho decir teniendo en cuenta los riquísimos tesoros repartidos por la ciudad. Es ... por lo tanto carne de Instagram, pero también un edificio de impresionantes méritos: un museo nacional consagrado a una vertiente muy valenciana (la cerámica, consecuencia de la donación del coleccionista Manuel González Martí), cuyos fondos y exposiciones temporales aconsejan siempre una visita. Pero es también (ay) un penoso ejemplo de cómo esta clase de patrimonio se custodia a menudo con demasiada ligereza y mejorable celo, cuya protección por fin ve alguna luz: el Ministerio de Cultura anuncia la licitación de las obras de arreglo de la fachada por un montante de 300.000 euros. Cirugía para uno de los bienes más queridos de toda Valencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre herido grave tras recibir varios disparos de escopeta en una calle de Alfafar
  2. 2 Cómo solicitar y cobrar las nuevas ayudas de la dana sin hacer nada: 3.000 euros por familia y 2.500 por coche
  3. 3

    El agresor de Alfafar disparó tres veces a la víctima, que está en estado de coma inducido
  4. 4 Un informe de Emergencias desvela que Aemet señaló hasta en tres ocasiones que la dana se iría a la serranía de Cuenca
  5. 5

    Mazón abre el curso con el anuncio de 350 millones de euros más en ayudas directas a los afectados por la dana
  6. 6 Arrestan a un anciano de 85 años por ofrecer dinero y drogas a menores a cambio de sexo
  7. 7 Roban 30.000 euros tras desvalijar el piso de unas víctimas de la dana en Benetússer
  8. 8 Borja Sémper reaparece después de anunciar que padece cáncer y lanza un mensaje: «Gracias por tanto»
  9. 9 Aemet anuncia tormentas con posibilidad de granizo y temperaturas al alza en la Comunitat
  10. 10 El nuevo restaurante que ocupa los Cines Aragón en Valencia ya tiene nombre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cirugía en la portada más famosa de Valencia: 300.000 euros para el González Martí

Cirugía en la portada más famosa de Valencia: 300.000 euros para el González Martí