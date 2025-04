Warner Bros quiere una 'Matrix 5' sin Lana Wachowski

Mar Georga Valencia Viernes, 18 de abril 2025, 00:27 | Actualizado 01:16h. Comenta Compartir

¿Cuántas veces han oído hablar de 'Matrix'? Muchas, seguramente. La duda de si elegir entre la pastilla azul o la pastilla roja ha traspasado la pantalla y se ha asentado en la cultura universal, estudiándose incluso en las aulas y en la disciplina de la filosofía. No obstante, ¿cuántas veces han escuchado el nombre de Lana Wachowski? Pues esta mujer, para quienes no lo sepan, es la guionista y directora de 'The Matrix' (1999) y de sus cuatro sucesoras.

Lana Wachowski, invisibilizada y olvidada

La figura de Wachowski ha sido invisibilizada por la industria, los medios y la sociedad. 'Matrix' ahora es propiedad del que grita más, del que asegura saber más que los otros -ya sea sobre cine, filosofía o cualquier cosa-, del que utiliza los portales en internet para vapulear películas a su antojo, y del que ha sentenciado que 'Matrix' debe ser arrebatado inmediatamente de las garras de las hermanas Wachowski.

¿La razón? El desencanto en torno a la última secuela, 'The Matrix Resurrections' (2022). Una cuarta película que, aseguran, no debería haberse creado nunca. Pero esto me llama la atención y es que, hoy en día, no basta con expresar una opinión y decir «esto no me gusta», sino que hemos pasado al «esto no me gusta por lo tanto no debería de existir, esta obra debe ser cancelada y borrada del mapa de inmediato». ¿Nos hemos convertido en una sociedad intransigente y coartante de la libertad creativa? ¿Es este comportamiento incorrecto en todos los casos?

El varapalo de 'The Matrix Resurrections' explica la decisión de apartar a Lana Wachowski de su propia obra

Lo cierto es que no, 'The Matrix Resurrections' no tiene nada que ver con la del 1999. Pero es que tampoco lo pretendía, ni había que ir al cine esperando tal cosa. Probablemente jamás se podrá crear algo ni remotamente parecido a lo que se concibió en el 99. Pero 'Resurrections' sí que resulta un soplo de aire fresco, una revisión del concepto de la 'matrix' dentro del panorama actual de inteligencia artificial y de la falta de privacidad en internet, utilizando la figura retórica de las galletas o 'cookies'.

Más allá de eso, la película no merece ese vapuleo bárbaro que ha recibido. Igual el problema es que, realmente, lo que molesta es que el filme exalte a una Trinity libre que reitera su independencia y su pasión por la velocidad y por su moto; y a un Neo con modales, que no duda en defender la integridad de su compañera al escuchar a otro hombre realizar comentarios machistas sobre ella.

El resultado ha sido que Warner Bros le ha dado la razón al público y ha decidido hacer lo que tantos espectadores deseaban y pedían incansablemente en redes sociales: 'Matrix' ya no le pertenece a Lana Wachowski, aunque en realidad, nunca lo hizo. El estudio de cine creará una nueva 'Matrix' -convirtiéndose esta en una pentalogía- bajo la nueva dirección de Drew Goddard, conocido por 'Daredevil' y 'Marte'. «¿Qué puede salir mal?», pensarán.

Aunque seguramente Warner Bros piense que entre sus manos se encuentra el próximo éxito de la década, en realidad se enfrenta a un arduo trabajo porque será casi imposible crear 'Matrix' sin su progenitora. Las ideas de la autora chicagüense son irreemplazables, y es que gracias a estas se ha labrado su reputación como guionista y directora de una de las mejores producciones cinematográficas del séptimo arte.

La participación de Keanu Reeves en 'Matrix 5' no está confirmada

Otra cuestión que nos concierne es el posible rechazo por parte de Keanu Reeves a participar en esta nueva película, una posibilidad palpable. Hay que tener en cuenta que hace poco Reeves afirmó que jamás participaría en 'John Wick 5' si no se contaba con la dirección de Chad Stahelski, el director original de toda la saga. Este revés ha hecho que Lionsgate tenga que esperar varios años para poder producir la quinta parte de la saga, debido a la ajetreada agenda del director.

¿Una 'Matrix 5' sin Lana Wachowski y sin Keanu Reeves? Puede que a Warner Bros le acabe resultando cara su decisión de crear una quinta parte de la saga sin la directora. La visión personal de la autora sobre esta realidad simulada llamada matrix ha conseguido marcar un antes y un después en la historia.