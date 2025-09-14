Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Joecar Hanna en una imagen de archivo. LP

El valenciano Joecar Hanna gana el Festival de Toronto con su cortometraje 'Talk Me'

La cinta, producida por Spike Lee, ha sido rodada en varias localizaciones de Valencia

A. Pedroche

A. Pedroche

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:44

Joecar Hanna, el director valenciano galardonado un premio en la Noche de los Emergentes de LAS PROVINCIAS el pasado julio, ha ganado el premio al mejor cortometraje en el Festival de Toronto. Lo ha hecho gracias a su obra 'Talk me', su tercer cortometraje y que cuenta con la producción ejecutiva del oscarizado director Spike Lee.

La obra, de 20 minutos de duración y rodada íntegramente en localizaciones de Valencia como Port de Sagunt, el Grau Vell y Alginet, se adentra en un universo distópico donde el sexo es un acto rutinario de socialización con los demás y la conversación pasa a un segundo plano para convertirse en un gesto íntimo y prohibido. La historia sigue a Pedro, un mestizo atrapado en un matrimonio sin pasión, que encuentra refugio en la música, considerada en este mundo una forma de infidelidad emocional.

Joecar Hanna no solo dirige e interpreta el cortometraje, sino que también firma el guion. Su enfoque estético y temático bebe de su experiencia vital como mestizo criado en Valencia, con una mirada que cuestiona los límites de la identidad y la pertenencia. En palabras del propio autor, 'Talk Me' busca «resaltar cómo ciertos conflictos emocionales y sociales permanecen constantes, incluso cuando se cambian las reglas del mundo en que vivimos».

