El valenciano Joecar Hanna competirá en el Festival de Toronto con su cortometraje 'Talk Me' La obra tiene una duración de 20 minutos y ha sido rodada en localizaciones de Valencia

Erika Manso Casillas Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 18:00 Comenta Compartir

El director valenciano Joecar Hanna, quien recibió un premio en la Noche de los Emergentes de LAS PROVINCIAS el pasado julio, ha sido seleccionado para participar en la 50ª edición del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF). La pieza seleccionada en el certamen es el cortometraje 'Talk Me', una producción con sello local y proyección internacional que ya pasó por el Festival de Cannes el mes de mayo. La pieza ha permitido al valenciano dar un paso más en su carrera.

La obra, de 20 minutos de duración y rodada íntegramente en localizaciones de Valencia como Port de Sagunt, el Grau Vell y Alginet, se adentra en un universo distópico donde el sexo es un acto rutinario de socialización con los demás y la conversación pasa a un segundo plano para convertirse en un gesto íntimo y prohibido. La historia sigue a Pedro, un mestizo atrapado en un matrimonio sin pasión, que encuentra refugio en la música, considerada en este mundo una forma de infidelidad emocional.

Joecar Hanna no solo dirige e interpreta el cortometraje, sino que también firma el guion. Su enfoque estético y temático bebe de su experiencia vital como mestizo criado en Valencia, con una mirada que cuestiona los límites de la identidad y la pertenencia. En palabras del propio autor, 'Talk Me' busca «resaltar cómo ciertos conflictos emocionales y sociales permanecen constantes, incluso cuando se cambian las reglas del mundo en que vivimos».

'Talk Me' cuenta con la producción ejecutiva del oscarizado Spike Lee, quien también ha ejercido durante mucho tiempo como mentor de Hanna. «La visión de Joecar Hanna es única. Su dirección, escritura, edición y actuación convierten su narrativa en una nueva visión en este mundo desquiciado en el que todos vivimos», declaró el cineasta estadounidense.

La selección del corto en el TIFF, uno de los festivales de cine más influyentes del mundo, lo califica automáticamente para optar a los Premios Goya en la categoría de cortometrajes de ficción. En total, el certamen proyectará 48 cortometrajes de 28 países.

En España, la distribución de 'Talk Me' correrá a cargo de Marvin&Wayne, que apuesta por el talento emergente. «Es difícil encontrar cineastas con tanto riesgo y personalidad desde sus primeros trabajos. Esta obra auténtica nos enamoró rápidamente», destacó Pablo Menéndez, responsable de adquisiciones de la distribuidora.

El proyecto está coproducido por Build From the Roof, marca personal de Hanna, Turanga Films y Marvin&Wayne. Las productoras valencianas Lina Badenes y Ana Camacho, responsables de Turanga, han elogiado el talento del joven cineasta: «Estamos convencidas de que puede llevar el cine español a los estándares más altos del cine de autor internacional».

El reconocimiento de la ciudad de Valencia queda perfectamente reflejado en su obra. «Yo amo Valencia, amo la terreta, y amo España», de este modo reflejo su amor hacia la tierra que le acogió en la Noche de Los Emergentes de LAS PROVINCIAS.

Con Talk Me, Joecar Hanna consolida una carrera en ascenso y lleva desde Valencia al mundo una propuesta audaz, provocadora y profundamente original.