La última película que ha maravillado a Arturo Pérez Reverte: «Como Dios manda»

Arturo Pérez Reverte se ha convertido en uno de los escritores más populares de nuestro país. Este murciano de 73 años es autor de muchas de las novelas más vendidas en los últimos años. De su pluma han surgido títulos tan conocidos como 'El capitán Alatriste', El club Dumas', 'La reina del sur', 'La tabla de Flandes' o 'El maestro de esgrima'. Más allá de su faceta artística, es también una personalidad bastante reconocida. Se caracteriza bastante por no tener ni filtros ni pelos en la lengua para decir lo que piensa. Arremete contra cualquiera sin tapujos. Suele hacerlo también en su cuenta de X (antes Twitter).

Por ejemplo, recientemente criticó el nombre de una calle de Esplugues (Barcelona). Allí el nombre del pintor Pablo Picasso estaba escrito en catalán. «Si (salvando las abismales distancias) un día de borrachera deciden dedicarme a mí una calle, exijo que me llamen Arturet», escribía el que fuera reportero de guerra en los 70.

Si (salvando las abismales distancias) un día de borrachera deciden dedicarme a mí una calle, exijo que me llamen Arturet. pic.twitter.com/ScUybvCtwL — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 23, 2025

También suele utilizar su perfil en esta red social para hacer distintas recomendaciones sobre libros, series o películas que han sido de su agrado. Su gusto es admirado por muchos así que son 'tuits' que suelen tener bastante viralidad. Recientemente, ha recomendado una película estrenada este 2025.

«Ayer vi 'The Alto Knights': Mafia como Dios manda. Y aunque me faltó Joe Pesci, me ha gustado mucho», explicaba el escritor. Esta cinta. dirigida por Barry Levinson, cuenta la historia de dos de los jefes del crimen organizado más notorios de Nueva York, Frank Costello y Vito Genovese, en su pugna por el control de las calles de la ciudad. Tras haber sido los mejores amigos, unos celos mezquinos y una serie de traiciones les llevan a una colisión mortal que cambiará la forma de la Mafia (y de América) para siempre.

Esa pregunta tiene trampa, pues sólo puede tener una respuesta. Un abrazo. — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) March 23, 2025

Varios seguidores de Reverte contestaron a su publicación asegurando que seguirían su recomendación. Uno de ellos incluso le preguntó sobre «su película favorita sobre la Mafia» El escritor asegura que «esa pregunta tiene trampa, pues sólo puede tener una respuesta», refiriéndose a 'El Padrino' de Francis Ford Coppola, consideraba obra maestra del género.