Marvel pone sus ojos en Disney+ con sus nuevas películas y series

La nueva fase cinematográfica contará con Angelina Jolie, Mahershala Ali, Rachel Weisz, Salma Hayek y el regreso de Natalie Portman

Después de mucho tiempo guardando sus cartas, Marvel ha anunciado por dónde irá su nueva fase de su particular universo audivisual en la denominada Fase Cuatro. En la Comic Con de San Diego, el mayor evento con la excusa de los cómics en América, se presentaron las futuras películas (The Eternals, Thor: Love and Thunder, La viuda negra, Doctor Strange in the Multiverse of Madness y Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) y series que continuarán un universo audiovisual que se había cerrado con 'Spiderman: lejos de casa' y la culminante 'Vengadores: Endgame'. Las fechas de estreno confirmadas son para los cines de Estados Unidos y en algunos casos todavía se desconoce el título con el que se presentarán en español en las salas.

6 de noviembre de 2020 The Eternals

Disney ha querido que 'The Eternals' sea una de sus películas a la cabeza de la llamada Fase Cuatro del universo audiovisual Marvel. Angelina Jolie (Maléfica) será la cara visible como la cara al frente del proyecto (Thena) de la cinta que se estrenará en Estados Unidos el 6 de noviembre de 2020. El resto es un reparto llamativo: Richard Madden (Juego de Tronos) será Ikaris, Kumail Nanjiani (La gran enfermedad del amor) será Kingo, Lauren Ridloff (The Walking Dead) será Makkari, Brian Tyree Henry (Hotel Artemis) será Phastos, Salma Hayek (Frida) mesh y se rumorea que Keanu Reaves (Matrix) sería el cameo sorpresa. 'Los eternos' son «una raza de seres parecidos a los dioses en un conflicto milenario con los Desviantes (otra raza)» creados en 1976 por Jack Kirby (entre los que se encuentra Thanos) con claras referencias a la mitología griega.

Fecha por confirmar Blade

De la producción de la que menos datos se han revelado es del relanzamiento de Blade. El cazavampiros que encarnó entres películas Wesley Snipes y tuvo una serie con Sticky Fingaz (2006) será esta vez Mahershala Ali, un actor entre las estrellas tras ganar dos premios Óscar como mejor actor de reparto (por 'Moonlight' en 2016 y 'Green Book' en 2018) y su papel protagonista en la tercera temporada de 'True Detective' (HBO). No se descarta que en la nueva entrega aparezcan otros personajes vinculados al cómic como Doctor Extraño, Nick Furia o el Capitán América. Sin fechas confirmadas, todo apunta a que se estrená en el año 2022.

5 de noviembre de 2021 Thor: Love and Thunder

Todo apunta a que Natalie Portman (Cisne Negro) tomará el relevo de Chris Hemsworth en la nueva entrega de Thor (con el subtítulo de 'Love and Thunder' en inglés). Ese es el punto de partida del reciente éxito en la etapa de los cómics del personaje ideada por Jason Aaron. Taika Waititi (Raganarok), de nuevo en la dirección, se ha fijado en ese enfoque como comienzo para la nueva película. En la Comic Con de San Diego Natalie Portman ya posó con Mjolnir, el martillo de Thor, en clara referencia a su papel como Jane Foster. Parece que la posibilidad de encarnar a la Thor mujer ha conseguido que la actriz reconsiderara su idea de nunca volver a escoger un personaje Marvel.

1 de mayo de 2020 Black Widow

Una de las citas en las que más empeño ha puesto Marvel para la siguiente fase es la nueva película de la Viuda Negra: 'Black Widow' (estreno en los cines de EE UU el 1 de mayo de 2020). Scarlet Johansson (Lost in Translation)) protagonizará una cinta sobre su personaje antes de los acontecimientos ocurridos en 'Endgame' en un guion en que ha trabajado durante mucho tiempo el equipo de Kevin Faige, presidente de producción de Marvel Studios. Dirigida por Cate Shortland (Lore), David Harbour (Stranger Things) será Alexei/El Guardián Rojo, Florence Pugh (The Falling) será Yelena Belova, O-T Fagbenle (El cuento de la criada) será Mason y Rachel Weisz (El jardinero fiel) será Melina.

«Nada más nacer, Natasha Romanoff es entregada a la KGB, que la prepara para convertirla en su próxima agente. Con la caída de la URSS, el gobierno intenta asesinarla mientras la acción de la película se traslada al Nueva York de la actualidad, donde ella trabaja como agente 'freelance'. La película mostrará la vida de Romanoff en los Estados Unidos quince años después de la caída de la Unión Soviética», adelanta la sinopsis original de la película. El reparto anticipa un encuentro de la Viuda negra con su marido (Alexei).

7 de mayo de 2021 Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Benedict Cumberbatch (The Imitation Game: Descifrando Enigma) tendrá el refuerzo de Elizabeth Olsen como La bruja escarlata. en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. Esta vez Scott Derrickson, director de la primera entrega en solitario del maestro de las artes místicas, podría cambiar el registro de fantasía para acercarse más al terror, según apuntan algunas filtraciones. Hasta hora, las 'horror movies' no han funcionado demasiado bien en el universo Marvel pero Derrickson tiene experiencia con 'El exorcismo de Emily Rose' o 'Sinister'. Además, cuenta con la inspiración de la materia prima creada por Steve Ditko para esta entrega centra en la gema del tiempo. La fecha de estreno en EE UU es el 7 de mayo de 2021.

12 de febrero de 2021 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

La nota exótica de la Fase Cuatro vendrá de la mano Shang-Chi. Con un reparto de orientación asiática (Simu Liu (Venganza: Orígenes), Awkwafina (Crazy Rich Asians) y Tony Leung Deseando amar)) se presenta la oportunidad para la acción. Habrá Kung-Fu y el villano principal será El Mandarín. Se estrenará en los cines de Estados Unidos el 12 de febrero de 2021.

Series

Entre las novedades destaca el papel ascendente de las series que parten de personajes de los tebeos. Con la salida de la plataforma de visionado directo Disney + en noviembre de 2019, el esfuerzo por ofrecer productos vibrantes ha mirado Marvel, la compañía que la multinacional de Mickey Mouse compró en 2009 por 2.800 millones de euros. De los personajes nacidos en el papel saldrán' The Falcon and the Winter Soldier', 'Wandavision', 'Loki', 'What if...?' y 'Hawkeye' (el título en español está aún por confirmar). Algunas de estas adaptaciones, que ya se habían anticipado anteriormente, contarán con el mismo protagonista que las películas (Tom Hiddleston en 'Loki', Elizabeth Olsen en 'Wandavision') o una participación más o menos intensa (Jeremy Renner como Ojo de Halcón).

'The Falcon and The Winter Soldier', con Anthony Mackie como Falcon, Sebastian Stan como el Soldado del Invierno y Daniel Brühl como el villano Baron Zemo, se estrenará en Disney+ en Estados Unidos en 202, se estrenará en Disney+ en Estados Unidos en 2021. Paul Bettany volverá como Visión y Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata en 'Wandavision' en 2021. También participará Teyonah Parris, quien intepretará la versión adulta de Monica Rambeau (personaje que ya apareció en Capitana Marvel).

La producción sobre el hermano de Thor (Loki) se estrenará también en 2021 en la plataforma de 'streaming' en Estados Unidos. El viejo Ojo de Halcón (Jeremy Renner) dará el relevo a Kate Bishop en 'Hawkeye' en las mismas fechas. Por último, habrá lugar para la experimentación con 'What if...?', que seguirá las habituales pruebas en los cómics con realidades alternativas al universo principal de Marvel.