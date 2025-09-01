El nuevo thriller protagonizado por Blanca Suárez que no puedes perderte La película se estrenará el 3 de octubre en todos los cines

'Parecido a un asesinato' es la nueva película dirigida por Antonio Hernández Nuñez, y tendrá una duración de 111 minutos. La película producida por Sunrise Pictures (España) y Prisma Cine (Argentina), ha tenido un rodaje de seis semanas en las que han visitado localizaciones como València, La Cañada (Paterna), Siresa, Parque Natural de los Valles Occidentales, entre otros. Con la participación de RTVE, Prime Video, À Punt y Argaón TV, la producción llegará a todos los cines el próximo 3 de octubre de 2025.

La película, basada en la novela homónima de Juan Bolea, plantea la narración desde tres perspectivas que regresan una y otra vez en la historia para ir desarrollando el argumento principal. El director ha confesado que esta característica le ha permitido realizar una puesto en escena acorde con cada punto de vista sin que esto detuviera el relato. A través de los personajes, el espectador se sentirá parte del contenido descubriendo el relato a medida que sucedan las secuencias.

Sinopsis 'Parecido a un asesino':

Eva se encuentra en un momento feliz de su vida junto a su nueva pareja, Nazario, un exitoso escritor, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera vincularse; por fin tiene una familia que le ayudará a dejar atrás el pasado. Pero no será tan fácil.

El horror que vivió con José, su exmarido, un policía posesivo y violento, vuelve a amenazar su paraíso. Esconderse en el refugio de su infancia será en vano; nada puede protegerla. Será un viaje de miedo que tendrá terribles consecuencias para todos, pero nada es lo que parece... Cda uno es testigo de verdades paralelas.

Reparto:

Blanca Suárez ('Las chicas del cable') interpretará el papel de Eva. Junto a ella estarán Eduardo Noriega ('Tesis') como Nazario, Tamar Novas ('Mar adentro') siendo José, Claudia Mora será Ali, Joaquín Climent ('La promesa') como Ezequiel, Marian Álvarez ('La herida') interpretará a Celia, y Raúl Prieto ('La señora') como Javi.