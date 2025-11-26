Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los técnicos arremeten contra los políticos por su gestión de la Albufera
Logo Patrocinio
Vicente Llimerá, director del Palau de la Música, y Sara Mansanet, subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales y directora de la Mostra. LP

La Mostra ha incrementado su asistencia en más de 4.000 espectadores en 2025

La organización destaca la repercusión mediática del certamen, que valora en más de 14 millones

M. Rodríguez

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:34

Comenta

La Mostra de València ha congregado este año a unas 4.000 personas más con respecto a la que acudió a la programación de 2024. ... El certamen, por lo tanto, ha cerrado su 40 edición con un notable incremento en el número de espectadores, a lo que hay que añadir una amplia repercusión mediática en medios de comunicación generales y especializados. Esa es la lectura que se realiza desde la organización. El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, y la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, han presentado el balance de la Mostra de València – Cinema del Mediterrani de 2025, la primera edición organizada por el Palau de la Música, que se ha llevado a cabo en València desde el pasado 23 de octubre al 2 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta a que salió del parking a las 19.47 horas, una hora después de abandonar El Ventorro con Mazón
  3. 3 Muere un conductor de 88 años al sufrir una indisposición y estrellarse en pleno centro de Valencia
  4. 4 Muere el policía agredido con una piedra en Vinalesa tras permanecer 17 días en estado de coma
  5. 5 «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6 Dos policías repelen con sus pistolas eléctricas un ataque de dos ladrones con un hacha y un hierro en San Antonio de Benagéber
  7. 7 Muere a los 22 años la influencer y cantante De la Rosa en un tiroteo en plena calle
  8. 8 Indemnizan con 100.000 euros a las hijas de una mujer que murió por un error médico
  9. 9

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  10. 10

    Ribó, a la tercera va la vencida: declarará el día de Nochebuena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Mostra ha incrementado su asistencia en más de 4.000 espectadores en 2025

La Mostra ha incrementado su asistencia en más de 4.000 espectadores en 2025