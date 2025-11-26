La Mostra ha incrementado su asistencia en más de 4.000 espectadores en 2025

La Mostra de València ha congregado este año a unas 4.000 personas más con respecto a la que acudió a la programación de 2024. ... El certamen, por lo tanto, ha cerrado su 40 edición con un notable incremento en el número de espectadores, a lo que hay que añadir una amplia repercusión mediática en medios de comunicación generales y especializados. Esa es la lectura que se realiza desde la organización. El director del Palau de la Música, Vicente Llimerá, y la subdirectora de Cinematografía y Audiovisuales, Sara Mansanet, han presentado el balance de la Mostra de València – Cinema del Mediterrani de 2025, la primera edición organizada por el Palau de la Música, que se ha llevado a cabo en València desde el pasado 23 de octubre al 2 de noviembre.

Un total de 21.668 personas han asistido a las proyecciones y a las charlas, así como a la exposición y otras actividades celebradas a lo largo del festival, lo que supone un incremento de 4.239 personas respecto a la edición de 2023 (en 2024 tuvo que suspenderse a causa de la tragedia de la dana). En términos desglosados, en la recién concluida edición, 12.016 personas han asistido a las proyecciones de las películas, y 9.652 a las actividades paralelas, lo que supone la edición con mayor asistencia desde la recuperación del festival en 2018.

Vicente Llimerá ha mostrado su satisfacción por el resultado global de esta edición. «Los datos que avalan que el Festival está creciendo, y que su integración dentro de la estructura del Palau de la Música está siendo muy positiva, tanto a nivel artístico como de impacto mediático», ha destacado. Ha añadido, además, que esta integración «establece sinergias muy positivas entre la música y el cine, que se desarrollarán durante todo el año y que hemos podido constatar en el reciente Congreso Internacional que ha reunido a figuras como Eva Gancedo, Jaume Radigales, Alejandro Amenábar y nuestro prestigioso compositor residente, José María Sanchez-Verdú, que además ha compuesto la sintonía oficial del festival».

Por su parte, Sara Mansanet ha subrayado «el papel fundamental del Palau de la Música en este crecimiento que hemos experimentado, gracias a su músculo económico y de recursos humanos, que se han sumado a la organización y desarrollo de Mostra». La subdirectora de Audiovisuales y Cinematografía asegurado que el festival «ha cumplido sus objetivos marcados para esta 40 edición: renovación, conexión con la ciudad y su sector profesional y apertura a nuevas sedes y nuevos públicos».

Además, Mansanet ha explicado que se han recibido 703 películas con 28 países representados; se han proyectado 103; y se ha llevado a cabo un total de 193 actividades. También ha puesto énfasis en que las sedes del festival, en los Cines Babel, Cines ABC Park y Filmoteca de València, han tenido «una media de unos 2.500 espectadores por sede y gran repercusión mediática».

Mansanet ha hecho hincapié en que La Mostra «se consolida como un festival referente del audiovisual mediterráneo, gracias también al Foro de Coproducción València Film Afers, que en 2025 ha recibido el doble de proyectos y se refuerza como espacio de referencia para la industria cinematográfica mediterránea». En esta línea, ha añadido, «la creación del espacio Finestra, dedicada al audiovisual valenciano, y la unión de fuerzas con la Academia Valenciana del Audiovisual han servido para fortalecer los vínculos entre la industria valenciana y la Mostra». Por último, Mansanet ha destacado «la alianza con AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), DAMA y Veles e Vents, con la que esperamos seguir fortaleciendo el área de Industria del festival».

Finalmente, respecto al impacto mediático, la repercusión de esta 40 edición ha sido de 14,4 millones de euros de AVE (Valor Económico de la Cobertura), según los datos proporcionados por Onclusive, consultora líder en el sector de medición de audiencias. Al comparar estas cifras con las de 2023, la de mayor repercusión de esta nueva etapa, se observa un incremento en la cobertura del 42,57%, ya que en la 38ª Mostra el AVE se situó en 10,1 millones €.

La Mostra de València ha generado 966 artículos en medios de comunicación; y en cuanto a redes sociales, los perfiles han generado con sus posts 3,65 millones de impresiones: el perfil de Facebook ha generado 2 millones de impresiones y el de Instagram 1,62 millones. Es en esta red social donde el crecimiento experimentado es mayor, al haber logrado un aumento de seguidores del 10,8%.