La Mostra abre su 40 edición con aires renovados para impulsar la cita de Valencia con el cine

Valencia se ha vestido de cine en el Teatro Principal. Esta noche ha alzado el telón la 40 edición de la Mostra de València. Es ... una cita especial, un encuentro de fiesta de aniversario. La velada ha sido un éxito de público en torno al séptimo arte. Los cuarenta años del festival han servido de hilo conductor a un encuentro que por primera vez se celebra bajo la dirección del Palau de la Música.

La de este año es una edición que busca llamar la atención, que quiere alcanzar la notoriedad que necesita para seguir extendiendo sus alas, la movilización de los profesionales, y sobre todo, llegar al público, cuanto más mejor. Al deseo de alcanzar estas aspiraciones han sonado las novedades anunciadas. La nueva propuesta Xaloc, cuyas películas competirán por otra nueva: el Premi del Públic Ciutat de València, dotado con 10.000 euros.

Otro estreno es Finestra, selección transversal que agrupa todo el cine 'made in Valencia' de las distintas secciones, además de las películas más nominadas a los Premios Lola Gaos de la Academia del Audiovisual Valenciano, que también tendrán un galardón, concedido por DAMA. A la lista se añade la integración del festival La Cabina, que da cabida a una selección de los mejores mediometrajes mediterráneos del año.

Además, este año, el festival concede dos Palmeras de Honor. Esta noche se ha entregado una. La primera directora de producción en España, ha sido la destinataria. Sol Carnicero ha recibido el reconocimiento de manos de Susana Mansanet, directora de la Mostra, quien ha glosado las cualidades profesionales y humanas de la galardonada hasta considerarla «una institución» en el cine español.

Ampliar Sol Crnicero con el premio sobre el escenario. Irene Marsilla

La respuesta de Sol Carnicero ha llegado con palabras de de agradecimiento. También de recuerdo a todas sus predecesoras que pasaron desapercibidas. «Este premio es un homenaje. Conmigo premia a las mujeres que no tuvieron proyección», ha dicho, antes de señalar que comenzó en un «momento en el que no era fácil que las mujeres lo pudieran hacer. Abrí camino». Ahora el 50 por ciento de los directores de producción son mujeres. Ha dedicado un afectuoso guiño a García Berlanga y a Antonio Ferrandis, de quienes ha confesado que aprendió a amar a Valencia. Ha cerrado su intervención con un recuerdo a las víctimas de la dana acompañado de un ruego: «Que todas las institución trabajen con unidad» ante la realidad de la catástrofe.

La ceremonia, ágil y con marcadas notas de humor, se ha tejido con los hilos del cuarenta cumpleaños. La han conducido los cómicos valencianos Saray Cerro y Lluís Mosquera dirigidos por Fernando de Luis-Orueta.

Saray y Lluís han anunciado las novedades apuntadas y destacado la importancia del cartelismo vinculado a la celebración, que para seleccionar su cartel celebró un concurso al que concurrieron 65 trabajos. Conmemorar cuatro décadas de vida no podía dejar pasar la cita a las figuras del cine que han pasado por la ciudad al calor de La Mostra. Han sonado los nombres de García Berlanga, Almodóvar, Catherine Deneuve, Lauren Bacaal, Claudia Cardinale, Alain Delon…

Tras la gala se ha proyectado la película 'La cena', de producción valenciana y obra de Gómez Pereira. El equipo ha saltado al escenario para presentar la cinta. Sin duda ha sido una noche de fiesta. La celebración ha comenzado con el desfile sobre la alfombra roja que han pisado los componentes del equipo de 'La cena', el director, Manuel Gómez Pereira; los protagonistas Asier Etxeandia, Elvira Minguez y Eleazar Ortiz; los productores Lina Badenes, Ana Camacho y Cristóbal García, y la actriz Gloria March. También se ha visto a algunos de los cineastas internacionales que compiten en esta edición como el director francés Laurent Slama y el actor Jonas Bachan; el realizador Domingo de Luis y la productora María del Pino Santana; y los productores griegos Panos Papahadzis y Dafni Aikaterini Tsaousi.

También han desfilado el concejal de Cultura y presidente del Palau de la Música, José Luis Moreno; el director del Palau, Vicent Llimerá; el director del Museo de Bellas Artes, Pablo González Tornel y el director del IVC, Álvaro López-Jamar. Entre los rostros conocidos estaba también Mayrén Beneyto.

El cine se ha puesto en marcha en Valencia. En la sección oficial de La Mostra, 13 largometrajes y 13 mediometrajes -más de la mitad dirigidos por mujeres- esperan al público hasta el dos de noviembre.