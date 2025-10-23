Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Mostra abre su 40 edición con aires renovados para impulsar la cita de Valencia con el cine

Sol Carnicero recibe la Palmera de Honor con un discurso de homenaje a las mujeres que pasaron desapercibidas en el mundo del cine y un recuerdo a las víctimas de la dana

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Jueves, 23 de octubre 2025, 23:37

Valencia se ha vestido de cine en el Teatro Principal. Esta noche ha alzado el telón la 40 edición de la Mostra de València. Es ... una cita especial, un encuentro de fiesta de aniversario. La velada ha sido un éxito de público en torno al séptimo arte. Los cuarenta años del festival han servido de hilo conductor a un encuentro que por primera vez se celebra bajo la dirección del Palau de la Música.

