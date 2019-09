María Ripoll: «Valencia se ha consagrado como plató» María Ripoll, directora de 'Vivir dos veces'. / JESÚS SIGNES María Ripoll. Cineasta La realizadora estrena mañana 'Vivir dos veces' y volverá a rodar en la capital del Turia la adaptación al cine de 'Nosotros no nos mataremos con pistolas' LAURA GARCÉS Valencia Jueves, 5 septiembre 2019, 09:34

La cineasta María Ripoll estrena mañana 'Vivir dos veces', una película rodada en Valencia que ofrece una interesante reflexión en torno a las segundas oportunidades. Ayer visitó la ciudad para presentar este trabajo en los cines Kinépolis. En conversación con LAS PROVINCIAS defendió que la capital del Turia ya está consagrada como plató cinematográfico. Tanto es así que adelantó que la próxima primavera volverá para filmar una adaptación de la obra teatral 'Nosotros no nos mataremos con pistolas'.

–¿Queda claro en la película que existen las segundas oportunidades, es una oda a la esperanza?

–Yo creo que sí. Habla de poder vivir dos veces, de que si eres valiente es posible. Si te das cuenta de que tu existencia está cimentada en una vida que no es la que querías puedes rehacerla y si hay una oportunidad perdida en tu juventud, como el amor que busca Emilio, se puede ir a buscar. Y también que los niños no se perderán totalmente en aparatos negros y redes sociales; mirarán para arriba y tendrán una relación bonita con sus abuelos.

–Las redes sociales en la película aparecen como una oportunidad.

–Con un buen uso de las redes sociales puedes buscar a alguien importante de tu infancia. Un buen uso está bien.

–El escenario es Valencia. ¿Volverá a la capital del Turia para rodar?

–Sí, el año que viene. Me ha gustado mucho, es una ciudad muy cinematográfica, con localizaciones muy por descubrir y una luz fantástica.lo que más me ha gustado es el trato humano. Me he sentido muy en casa.

–¿Qué proyecto es el que tiene pensado para Valencia?

–Una adaptación de una obra de teatro. En primavera de 2020.

–¿De qué autor?

–Víctor Sánchez, 'Nosotros no nos mataremos con pistolas'.

–¿Se puede afirmar ya que Valencia se ha consagrado como plató de cine?

–Pues sí. Últimamente se ha filmado mucho. Ojalá no la exploten con el mal sentido, que se quede como un escenario cinematográfico con muchas posibilidades.