Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la nueva adaptación de 'Cumbres borrascosas' que no vas a querer perderte En 2026 llega la nueva versión de la historia de amor más tormentosa

'Cumbres borrascosas' logra envolver al lector, transportándolo dentro del libro y haciendo que viva en primera persona la historia de amor prohibida de los protagonistas. Esta nueva adaptación protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi ha costado un total de 62 millones de libras (71.495.920 euros), y llegará a los cines el próximo 14 de febrero de 2026.

La novela de Emily Brontë regresa por octava vez a las grandes pantallas con nueva dirección y actores. Tras su publicación en 1847, un año antes de su muerte, la novela de romance y drama de época es considerada un clásico de la literatura, siendo una de las novelas inglesas más relevantes del siglo XIX.

Como sucede con la gran mayoría de producciones, contentar a todo el público es difícil de conseguir, y esta adaptación no ha sido la excepción. La polémica ha llegado de la mano del reparto, concretamente de los protagonistas. Los fans han señalado de 'blind casting', argumentando que ha priorizado el talento y la visión del director a las descripciones físicas de la novela.

Una de ellas por la diferencia de edad que hay entre Robbie (35 años) y el personaje que interpreta (17 años), siendo de casi 20 años. La segunda polémica ha sido por el tono de piel de Jacob Elordi, señalando que el personaje que interpreta es de tez morena y no blanca.

Argumento de 'Cumbres borrascosas':

La historia, ambientada en los sombríos páramos de Yorkshire, sigue la vida de Heathcliff, un joven huérfano adoptado por la familia Earnshaw, y Catherine, la hija de la familia. La trama se centra en la pasión, la venganza y el amor prohibido entre ambos, desde su infancia hasta la edad adulta, enfocándose en cómo sus experiencias traumáticas modelan sus destinos.

A pesar de su amor prohibido, Catherine decide casarse con Edgar Linton, un hombre acomodado, mientras que Heathcliff regresa años después buscando venganza e intentando recuperar a Catherine, afirmando que es «el amor de su vida», desencadenando una espiral de obsesión y destrucción. La historia se cuenta a través de la narración de un ama de casas, que le narra al nuevo inquilino (Lockwood) la historia detrás del hombre que se la ha alquilado.

Reparto:

Margot Robbie ('Barbie') interpretará a la versión adulta de Catherine Earnshaw, mientras que Charlotte Melington lo hará de la versión joven. Junto a ellas, compartiran protagonismo Jacob Elordi ('Saltburn') y Owen Earnshaw ('Adolescencia'), quienes harán de la versión adulta y joven, respectivamente, de Heathcliff.

También estarán en pantalla Shazad Latif ('Profile') como Edgar Linton, Hong Chau ('Big Little Lies') como Nelly Dean 'la ama de llaves', Alison Oliver ('Saltburn') será Isabella Linton, y Vy Nguyen interpretará a la joven Nelly Dean.

Hasta el momento, 'Cumbres borrascosas' se ha adaptado en siete ocasiones:

1939: William Wyler.

1948: George More O'Ferrall (Película de TV).

1970: Robert Fuest.

1992: Peter Kosminsky.

1998: David Skynner (Película de TV).

2011: Andrea Arnold.

2018: Elisaveta Abrahall.

