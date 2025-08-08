El cine planta cara a Netflix en l'Eliana

L'Eliana ha experimentado en 50 años una metamorfosis de cine. O al menos, el cine siempre ha estado presente en un proceso de transformación ... que ha convertido el municipio en uno de los epicentros del ocio del área metropolitana de Valencia. El punto de partida fue una pequeña población de origen agrícola, donde en la década de los 70 el alcalde Enrique Daríes impulsó un polideportivo (cancha de fútbol y el pabellón que inauguró Juan Antonio Samaranch), la casa de la cultura, la piscina municipal y la terraza de verano.

Esta era la oferta de ocio para el verano, donde se multiplicaba la población porque, para muchas familias de Valencia, L'Eliana era su destino de vacaciones. Esto se mantuvo en los 80, en el final de siglo se hablaba más del municipio como una ciudad dormitorio y ahora la vivienda es un bien escaso.

Aquella terraza de verano nació para continuar la labor que durante los años anteriores, desde los 60 o incluso antes, habían llevado el cine Palacio, el cine del frontón y otro que había en la urbanización Montesol. El nuevo recinto junto a la casa de la cultura, que en 2026 celebrará su 50 aniversario, no sólo proyectaba películas. Había lujosos camerinos porque los fines de semana por ahí pasaban muchos de los artistas del momento: Basilio, Conchita Bautista, Georgie Dann…

Pero lo que se ha consolidado a lo largo de los años en ese recinto ha sido el cine. Miles de personas han pasado por una terraza que apenas ha cambiado en este medio siglo. Las sillas, que al principio eran de madera y hierro y ahora se utilizan otras menos glamurosas, de plástico, pero más manejables… y poco más. La idiosincrasia es la misma: disfrutar de una película a la fresca por un precio reducido, actualmente, 3,5 euros y 2,5 para niños y jubilados.

Esto ha generado registros más que aceptables de afluencia de público, que muchas veces ha agotado las 500 entradas de aforo máximo. «Los fines de semana, cuando se programa un cine más familiar, es habitual que se quede gente en la calle», comenta Pedro Uris, que fue gestor cultural durante más de diez años y que programa el cartel de esta oferta de ocio va camino de tres décadas. «La pandemia fue un antes y un después. Fue cuando se implantaron definitivamente las plataformas. Ahora puedes ver una película sin salir de casa y cuando quieras», comenta.

Iván Arlandis

Aún así, la terraza de verano de l'Eliana suele sobrepasar los 15.000 espectadores cada año. Es una cifra inferior a la de los 90 y principio de siglo XXI, sin tanta oferta de ocio y, sobre todo, esas plataformas estilo Netflix. En aquellos tiempos se premiaba al espectador 20.000 de cada edición. «Muchas veces se quedaba perplejo porque lo abordábamos cuando iba a acomodarse. Se le hacía una foto y se le regalaba un pase para el año siguiente», recuerda Uris.

Los tiempos han cambiado y la forma de programar, también. Antes se recuperaban cintas que hubieran estado en las salas durante el invierno, ahora se buscan títulos que hayan estado recientemente en cartelera. Claro está, hay que buscar el equilibrio: en algún caso ha habido quejas de las salas convencionales, cuyo precio de entrada es mucho más elevado, si se ha tratado de proyectar una película que lleve pocos días en su cartelera.

De un tiempo a aquí, el 'Padre no hay más que uno' de turno (este verano es la quinta parte) ha sido un éxito asegurado. «Entre semana buscamos otro tipo de título, más de autor. Y hay películas que igual no han tenido mucho éxito en Valencia y aquí te vienen 300 personas cada uno de los dos días», comenta Uris. L'Eliana inauguró su terraza de verano como una de las contadas ofertas de ocio del municipio. Era un punto de encuentro para gente que durante el año apenas podía verse.

Hoy la estructura de la población ha cambiado, pero ese Cinema d'Estiu sobrevive, puntual, desde cada 1 de julio hasta el 31 de agosto. Hubo un tiempo que, incluso, como fiesta de final de temporada, la entrada del último día era gratis. La primera sala al aire libre en la Comunitat nació en Serra en 1958. Alboraia tiene una de gestión privada y la Filmoteca también proyecta películas bajo las estrellas en verano. Ver una película a la fresca sigue siendo un saludable y agradable plan en los meses más calurosos del año. L'Eliana ya empieza a hilvanar la celebración de sus cinco décadas de cine a la fresca.