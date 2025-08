Regresa el cine de verano gratuito en pleno centro histórico de Valencia

Laura Carrasco Viernes, 1 de agosto 2025, 16:22 Comenta Compartir

El Centro del Carme de Cultura Contemporánia (CCCC) inaugura este fin de semana una nueva edición de su CCCCinema d'Estiu con el ciclo 'Embriagados de humor. América y la comedia'. Con acceso gratuito todas las noches, del 1 al 31 de agosto, a las 22.00 horas el claustro gótico del CCCC acogerá todas las noches (a excepción del lunes), un total de 27 comedias que recorrerán el continente americano, con producciones que irán desde Canadá y Estados Unidos hasta Argentina o Brasil, pasando por México, Cuba, Perú o Chile.

Entre los 27 títulos, el CCCCinema estrena en esta edición varias películas inéditas en España. Títulos como 'El crítico' (2013) de Hernán Guerschuny, que inaugura el ciclo; la peruana 'Solos' (2015) de Joanna Lombardi, la chilena 'El salvavidas' (2011) de Maite Alberdi o la cubana 'El súper' (1979) de Orlando Jiménez Leal.

Programación Cine de Verano Centro del Carme 2025

Sábado 2 de agosto, Se permuta (1983, Cuba).

Domingo 3 de agosto, Sitting Pretty (1948, EEUU).

Martes 5 de agosto, Esperando la carroza (1985, Argentina).

Miércoles 6 de agosto, The Brothers MacMullen (1985, EEUU).

Jueves 7 de agosto, 1981 (2009, Canadá).

Viernes 8 de agosto, The Pallbarer (1996, EEUU).

Sábado 9 de agosto, Solos (2005, Perú).

Domingo 10 de agosto, The More the Merrier (1943, EEUU).

Martes 12 de agosto, Se*o, pudor y lágrimas (1999, México).

Miércoles 13 de agosto, O auto da compadecida (2000, Brasil).

Jueves 14 de agosto, Booksmart (2019, EEUU).

Viernes 15 de agosto, The Good Heart (2009, Cuba).

Sábado 16 de agosto, Puan (2023, varios países).

Domingo 17 de agosto, Ruggles of Red Gap (1935, EEUU).

Martes 19 de agosto, The Apprentice of Duddy Kravitz (1974, Canadá).

Miércoles 20 de agosto, Whisky (2004, varios países).

Jueves 21 de agosto, Art School Confidential (2006, EEUU).

Viernes 22 de agosto, O omen do futuro (2011, Brasil).

Sábado 23 de agosto, Dan in Real Life (2007, EEUU).

Domingo 24 de agosto, El ciudadano ilustre (2016, Argentina-España).

Martes 26 de agosto, Modern romance (1981, EEUU).

Miércoles 27 de agosto, El Salvavidas (2011, Chile)

Jueves 28 de agosto, Fast Food, Fast Women (2000, Francia-Italia-EEUU).

Viernes 29 de agosto, I am a s*x addict (2005, EEUU).

Sábado 30 de agosto, El súper (1979, Cuba).

Domingo 31 de agosto, Hit Man (2023, EEUU).