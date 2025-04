Arturo Pérez-Reverte critica duramente una película estrenada este año: «Sólo faltó que el rey fuera negro»

A. Pedroche Martes, 8 de abril 2025, 00:44 | Actualizado 12:52h. Comenta Compartir

Arturo Pérez-Reverte es uno de los novelistas más conocidos de nuestro país. Este escritor es el autor de obras tan conocidas como 'El capitán Alatriste', 'La Reina del Sur', 'El club Dumas' o 'El maestro de esgrima'. Además, cuando expresa su opinión sobre cualquier asunto de actualidad, muchos lo consideran una voz culta y respetada. También es habitual que a través de su cuenta de X (antes Twitter) realice recomendaciones sobre libros, películas o series que ha consumido recientemente.

La última vez fue el pasado domingo cuando dio su opinión sobre 'William Tell', la película estrenada en 2025 en nuestro país y que cuenta en su reparto con actores tan conocidos como Ben Kingsley; ganador de un premio Oscar en 2004. La cinta se basa en la vida de William Tell, un personaje legendario de la independencia suiza. De sobra es conocida la leyenda que cuenta su disparo con una ballesta a una manzana posada sobre la cabeza de su hijo.

«Ayer ví 'William Tell': Mujeres guerreras con faldas que desmontan a jinetes armados a caballo, un malo al que al final le perdonan la vida porque matar queda feo, el hijo con la manzana en la cabeza es árabe… Sólo faltó que el rey fuera negro para tener la película ideal», escribió Reverte.

Ayer vi "William Tell": mujeres guerreras con faldas que desmontan a jinetes armados a caballo, un malo al que al final le perdonan la vida porque matar queda feo, el hijo con la manzana en la cabeza es árabe...... Sólo faltó que el rey fuera negro para tener la película ideal. pic.twitter.com/nkwuysnb0P — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 6, 2025

Claramente, el film no le gustó nada. De hecho, un usuario de X le preguntó directamente «¿Cómo hemos llegado a esto», en referencia a la falta de rigor histórico en el cine (aunque en este caso se trate de una leyenda). La respuesta del escritor fue concisa y clara: «Hemos llegado a esto poquito a poco, gracias al oportunismo de centenares de golfos, al silencio de miles de cobardes que no quieren complicarse la vida diciendo lo que de verdad piensan, y al aplauso borreguil de millones de analfabetos y de imbéciles».

Otro seguidor le preguntaba si era necesario enfadarse por este tipo de aspectos. Algo que ha contado con la respuesta del escritor: «¿Enfadarme?... No se confunda, menuda vejez tendría. Además, soy un septuagenario feliz: me siguen leyendo, tuve una buena vida y las cosas se me apagan bien. Consulte usted el diccionario. No es lo mismo enfadarse que descojonarse».