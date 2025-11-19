Amenábar se sincera en Torrent: «Podría grabar una película con las historias humanas de la dana»

Alejandro Amenábar ha participado este martes en el Festival de Novela Histórica de Torrent. En él ha hecho una reflexión abierta sobre su trayectoria ... y sus procesos creativos. En el repaso a sus últimos trabajos, el director ha situado a la Comunitat Valenciana como un territorio clave en su cine después del rodaje de 'El Cautivo'.

La película tuvo uno de sus emplazamientos en Anna, en el palacete árabe de Cervellón, un espacio que no solo superó sus expectativas, sino que se convirtió en uno de los escenarios más determinantes del proyecto. «Ha sido una de las localizaciones que más he disfrutado; las instituciones se volcaron y eso lo hizo muy sencillo», ha afirmado. En un principio, Amenábar mostró sus reticencias por grabar en la Comunitat y se barajaron otras opciones como Marruecos. Finalmente, lo convencieron de grabar en el «gran plató» que es Valencia y quedó muy satisfecho con el resultado.

Noticia relacionada La VI edición de Torrent Històrica premia la mirada única de Alejandro Amenábar

Amenábar no cierra la puerta a seguir en la Comunitat: «Podría grabar una película con las historias humanas de la dana». No obstante, el director, que cuenta con un Óscar y once Goyas, también considera que aún está muy reciente. «Lloré viendo el funeral», ha admitido. Esa sensibilidad podría transformarse en cine una vez tomada la distancia necesaria.

El cineasta ha explicado que sus proyectos nacen de una intuición difícil de forzar y que cada película depende de encontrar el «tono» adecuado. A pesar de preparar los rodajes con precisión, ha dicho que es beneficioso dejar en el proceso de grabación cierta apertura y también tener en cuenta la opinión de los actores. «De todas, voy con los planos muy pensados. Sobre todo porque grabo cada cuatro o cinco años», ha afirmado irónicamente.