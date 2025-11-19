Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El director de cine Alejandro Amenábar J. L Bort

Amenábar se sincera en Torrent: «Podría grabar una película con las historias humanas de la dana»

El director de cine, ganador de once Goyas y un Óscar, acude al Festival de Novela Histórica y revela los entresijos de su proceso creativo

Rosana Ferrando

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:35

Comenta

Alejandro Amenábar ha participado este martes en el Festival de Novela Histórica de Torrent. En él ha hecho una reflexión abierta sobre su trayectoria ... y sus procesos creativos. En el repaso a sus últimos trabajos, el director ha situado a la Comunitat Valenciana como un territorio clave en su cine después del rodaje de 'El Cautivo'.

