Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fachada y torre del castillo de Santa Pola en Alicante. Álex Domínguez

Las localizaciones de la Comunitat Valenciana donde se ha rodado 'El Cautivo', la última película de Alejandro Amenábar

Gran parte del rodaje se desarrolló en este territorio

Sara Bonillo

Sara Bonillo

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:09

Comenta

El director de cine, guionista y compositor hispano-chileno Alejandro Amenábar estrenó hace unas semanas su última película: 'El Cautivo'. En pantalla, la historia que nos lleva a 1575, cuando el joven soldado Miguel de Cervantes, interpretado por el actor Julio Peña es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén.

Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, encuentra refugio en su pasión por contar historias. Sus relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y despiertan la atención de Hasán, el temido Bajá de Argel, con quien entabla una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre los cautivos, el futuro escritor, impulsado por un inquebrantable optimismo, comienza a idear un arriesgado plan de fuga.

Pero, lo que muy pocos saben es que esta película mantiene un vínculo especial con la Comunitat, ya que gran parte de su rodaje se desarrolló en este territorio. El castillo de Santa Pola o el de Santa Bárbara se convirtieron en escenarios del siglo XVI, junto a los Reales Alcázares de Sevilla.

«Hemos rodado el 90% de la película aquí en la Comunitat y, la verdad que hemos encontrado muchísimas facilidades y unos platós magníficos que ojalá tengan mayor uso con el tiempo», explica el productor de la película, Fernando Bovaira.

El castillo de Santa Pola es famoso por su arquitectura militar renacentista del siglo XVI, construida para defenderse de los ataques piratas en el Mediterráneo. En la actualidad es un importante centro cultural que alberga diversos museos, como el Museo del Mar, y un espacio para eventos culturales y la vida social del pueblo.

'El Cautivo' también se ha rodado en el mencionado castillo de Santa Bárbara, famoso por su impresionante ubicación en el monte Benacantil, sus espectaculares vistas panorámicas del puerto y el mar Mediterráneo, y su rica historia de más de 1000 años. Además, es un icono de Alicante gracias a la formación rocosa conocida como la «cara del moro», una curiosidad geológica que se puede ver desde la playa del Postiguet.

Además de los mencionados, destacan espacios naturales como la cova dels Arcs en cala Moraig, las calles medievales de Bocairent o el palacio de los condes de Cervellón, entre otros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  3. 3

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  4. 4

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»
  5. 5

    Los jugadores rechazan a Corberán
  6. 6

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  7. 7

    Abascal avisa a Feijóo de que no admitirán «lentejas» para apoyar al sustituto de Mazón
  8. 8

    La jueza a Vilaplana: «Tranquila, la responsabilidad de que estuviera allí a esa hora es de Mazón»
  9. 9

    La verdad sobre el vídeo de Utiel que Vilaplana ha contado a la jueza de la dana: «Todo lo que hago se manipula o se tergiversa»
  10. 10 La protesta de más de 3.000 taxistas amenaza con colapsar el tráfico en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Las localizaciones de la Comunitat Valenciana donde se ha rodado 'El Cautivo', la última película de Alejandro Amenábar

Las localizaciones de la Comunitat Valenciana donde se ha rodado &#039;El Cautivo&#039;, la última película de Alejandro Amenábar