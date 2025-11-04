Las localizaciones de la Comunitat Valenciana donde se ha rodado 'El Cautivo', la última película de Alejandro Amenábar Gran parte del rodaje se desarrolló en este territorio

Sara Bonillo Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 01:09 Comenta Compartir

El director de cine, guionista y compositor hispano-chileno Alejandro Amenábar estrenó hace unas semanas su última película: 'El Cautivo'. En pantalla, la historia que nos lleva a 1575, cuando el joven soldado Miguel de Cervantes, interpretado por el actor Julio Peña es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén.

Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, encuentra refugio en su pasión por contar historias. Sus relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y despiertan la atención de Hasán, el temido Bajá de Argel, con quien entabla una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre los cautivos, el futuro escritor, impulsado por un inquebrantable optimismo, comienza a idear un arriesgado plan de fuga.

Pero, lo que muy pocos saben es que esta película mantiene un vínculo especial con la Comunitat, ya que gran parte de su rodaje se desarrolló en este territorio. El castillo de Santa Pola o el de Santa Bárbara se convirtieron en escenarios del siglo XVI, junto a los Reales Alcázares de Sevilla.

«Hemos rodado el 90% de la película aquí en la Comunitat y, la verdad que hemos encontrado muchísimas facilidades y unos platós magníficos que ojalá tengan mayor uso con el tiempo», explica el productor de la película, Fernando Bovaira.

El castillo de Santa Pola es famoso por su arquitectura militar renacentista del siglo XVI, construida para defenderse de los ataques piratas en el Mediterráneo. En la actualidad es un importante centro cultural que alberga diversos museos, como el Museo del Mar, y un espacio para eventos culturales y la vida social del pueblo.

'El Cautivo' también se ha rodado en el mencionado castillo de Santa Bárbara, famoso por su impresionante ubicación en el monte Benacantil, sus espectaculares vistas panorámicas del puerto y el mar Mediterráneo, y su rica historia de más de 1000 años. Además, es un icono de Alicante gracias a la formación rocosa conocida como la «cara del moro», una curiosidad geológica que se puede ver desde la playa del Postiguet.

Además de los mencionados, destacan espacios naturales como la cova dels Arcs en cala Moraig, las calles medievales de Bocairent o el palacio de los condes de Cervellón, entre otros.