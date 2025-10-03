Amenábar ofrecerá una clase magistral en Valencia

La Mostra de Valencia es más que cine. La próxima edición, que se celebra del 23 de octubre al 2 de noviembre, acogerá el XI ... Congreso Internacional de Música de Cine en la Sala Rodrigo del Palau de la Música. La cita servirá para reunir a especialistas, músicos y cineastas en un programa con ponencias, conciertos y proyecciones. La programación arrancará con una conferencia de Jaume Radigales que explorará cómo Mozart y Shostakóvich han pasado de la sala de conciertos a la gran pantalla, seguida de un concierto de la Orquesta de València, dirigida por Álvaro Albiach y con la pianista Alba Ventura como solista.

El viernes 31 de octubre, el compositor José María Sánchez-Verdú, compositor en residencia del Palau de la Música en la presente temporada, abordará la relación entre la nueva creación musical y el cine mudo, y a continuación el grupo Antara del Conservatorio Superior de Música de València, gracias a la colaboración de Curt Creixent del IVC, acompañará en directo a la proyección de los diferentes cortometrajes 'Gitano' (Cristian Serrano, 2025); 'Colps' (Buster Keaton, 1922) y 'Fait divers' (Claude Autant-Lara, 1923). El sábado 1 de noviembre, la compositora Eva Gancedo hablará sobre la creación musical para la imagen, antes de la proyección de 'La aldea maldita' (1930) con música en directo de Juan Carlos Garvayo y Agustín Diassera.

El broche final del congreso lo pondrá la clase magistral 'Palabra de guionista', a cargo de Alejandro Amenábar, organizada por EDAV con la colaboración de DAMA.

Todas las actividades del congreso serán de entrada libre hasta completar aforo, salvo el concierto inaugural de la Orquesta de València en la Sala Iturbi, con entradas a precios populares de 20,15 y 10 euros. Un espacio privilegiado para reflexionar sobre el papel de la música en la creación cinematográfica y acercar al público experiencias únicas que combinan interpretación en directo, análisis y proyección.

La recuperación de La Cabina

La Mostra incorpora la sección competitiva La Cabina, dedicada al mediometraje, para reivindicar este formato singular como espacio de exploración de nuevas narrativas y miradas del Mediterráneo. La Universitat suspendió La Cabina en 2023, una cita que dirigía Sara Mansanet, quien ahora lleva las riendas de la Mostra.

En esta primera edición de La Cabina dentro de la Mostra, trece películas procedentes de Italia, Argelia, Palestina, Bélgica y Francia, este último con una destacada presencia, competirán por el Premio La Cabina, dotado con 10.000 euros: 5.000 para producción y 5.000 para distribución. El jurado estará formado por la cineasta turca Banu Sivaci, el programador italiano Riccardo Specchia y el director libanés Pierre Mouzannar.

Los títulos seleccionados para esta edición han pasado por festivales de referencia como Locarno, Berlín, Rotterdam, Clermont-Ferrand o Brive, y abarcan desde dramas íntimos hasta sátiras políticas, retratos urbanos y fábulas poéticas.

Programación de La Cabina 2025

● 'Prekid Vate' – Italia/Alemania/Eslovenia. Dir. Jakob Krese (30')

Hazira, superviviente de Srebrenica, afronta con resiliencia y humor negro las secuelas de la guerra desde un campo de refugiados en Bosnia. Presentada en Berlín.

● 'Eldorado' – Francia. Dir. Anton Bialas (30')

La amistad entre un obrero y un artista decadente en un club parisino al borde del cierre. Presentada en Locarno.

● 'No Man is an Island'– Francia. Dir. Khalil Cherti (47')

Una mujer siria refugiada en Francia se enfrenta al trauma que marcó su vida.

● 'Spare!' – Francia. Dir. Jules Cales, Balthazar Ullmann (32')

Dos mafiosos torpes encuentran dinero inesperado y desencadenan una noche de caos.

● 'Still Playing' – Francia. Dir. Mohamed Mesbah (37') – Ópera prima

En Cisjordania, un diseñador de videojuegos plasma en su obra las tensiones de la vida bajo ocupación. Presentada en Locarno.

● 'Je est une autre' – Argelia/Arabia. Dir. Walid Sahraoui (51') – Ópera prima

Un librero se adentra en un viaje de encuentros y símbolos a partir de una fotografía rota.

● 'Comment ça va?' – Francia. Dir. Caroline Poggi, Jonathan Vinel (31')

Un grupo de animales intenta curar los males del mundo en una fábula poética. Presentada en Berlín y Locarno.

● 'Two People Exchanging Saliva' – Francia. Dir. Alexandre Singh, Natalie Musteata (36')

Una sátira sobre amor y represión en una sociedad distópica. Premio del Jurado y Canal+ en Clermont-Ferrand.

● 'Un ciel si bas' – Bélgica/Francia. Dir. Joachim Michaux (33')

Bruselas, 1989: un joven busca a un amor perdido en medio de la fiebre del New Beat. Presentada en Locarno.

● Upshot – Palestina/Italia. Dir. Maha Haj (32')

Una pareja en una granja aislada se enfrenta a una revelación dolorosa sobre su pasado.

● Fanny à la page – Francia. Dir. Raphaëlle Petit-Gille (34')

Retrato íntimo de una madre soltera que lucha contra el peso de los deseos imposibles en unas vacaciones de verano.

● Les tremblements – Francia. Dir. David Depesseville (37')

Tres hermanos afrontan la pérdida de su madre en una historia sobre duelo y vínculos familiares. Premio en el Festival de Brive.

● Temo Re - Georgia, Turquía. Dir. Anka Gujabidze (49')

Temo, un actor georgiano sumido en la pobreza, debe ingeniárselas como repartidor ante las pocas oportunidades que existen como actor de teatro.