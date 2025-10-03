Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
Logo Patrocinio
Alejandro Amenábar. Lucía Faraig

Amenábar ofrecerá una clase magistral en Valencia

El director de 'El cautivo' y 'Mar adentro' impartirá una charla en la Mostra de Valencia | El cita audiovisual 'resucita' el extinto festival de La Cabina en forma de sección de mediometrajes

R. C.

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:21

Comenta

La Mostra de Valencia es más que cine. La próxima edición, que se celebra del 23 de octubre al 2 de noviembre, acogerá el XI ... Congreso Internacional de Música de Cine en la Sala Rodrigo del Palau de la Música. La cita servirá para reunir a especialistas, músicos y cineastas en un programa con ponencias, conciertos y proyecciones. La programación arrancará con una conferencia de Jaume Radigales que explorará cómo Mozart y Shostakóvich han pasado de la sala de conciertos a la gran pantalla, seguida de un concierto de la Orquesta de València, dirigida por Álvaro Albiach y con la pianista Alba Ventura como solista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia confirma que el cuerpo calcinado es el de Bea Guijarro
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Una inmobiliaria de Valencia transforma una guardería en 12 apartamentos de hasta 170.000 euros
  4. 4 «Queremos que se haga justicia, no me creo que Bea subiera en chanclas a la montaña»
  5. 5

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  6. 6 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  7. 7 La última imagen de Bea
  8. 8 Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
  9. 9 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  10. 10

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Amenábar ofrecerá una clase magistral en Valencia

Amenábar ofrecerá una clase magistral en Valencia