El Centre del Carme acogerá un encuentro con la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa dentro del ciclo 'CCClaves para el cine'

El Centre del Carme de Valencia acogerá el próximo 18 de noviembre un encuentro con la cineasta Alauda Ruiz de Azua, una de las ... voces más aclamadas del cine español actual. La cita se enmarca en el ciclo 'CCCClaves para el cine', dirigido por Rafael Maluenda, que reúne a grandes nombres de la cinematografía para reflexionar junto al público sobre el arte de contar historias.

La sesión, titulada 'Cine y verdad', explorará el modo en que Ruiz de Azúa aborda la dirección de actores, el uso dramático del espacio y la emoción como núcleo de su cine. «La directora ha aceptado la invitación del Centro del Carmen en el momento más dulce de su carrera, con 'Los Domingos' convertida en el fenómeno cinematográfico del año», ha señalado Maluenda.

La película, ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián y de los premios Fipresci y Signis , ha conquistado tanto a crítica como a público con su retrato íntimo de una familia sacudida por la inesperada decisión de una joven de 17 años de entrar en un convento.

El director del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, Nicolás Bugeda, ha agradecido la participación de la cineasta en un encuentro «abierto a todos los públicos, que fomenta el diálogo entre ciudadanía y creadores y contribuye a la formación de nuevos profesionales del cine».

Ruiz de Azúa se consolidó con su debut 'Cinco lobitos', que le valió varios Premios Goya, entre ellos el de Mejor Dirección Novel, además del reconocimiento en el Festival de Málaga y en certámenes internacionales. Posteriormente, con la serie 'Querer' y la comedia romántica de Netflix 'Eres tú', reafirmó su sensibilidad y dominio del lenguaje cinematográfico.

El ciclo 'CCCClaves para el cine' ofrece sesiones gratuitas y abiertas al público, donde profesionales del cine comparten sus claves creativas. Por su programa ya han pasado figuras como Santiago Segura, José Luis Alcaine, Gracia Querejeta, Paco Plaza, Rodrigo Cortés, Fernando Colomo o Antonio Resines, entre otros.

Con este nuevo encuentro, el Centre del Carme confirma su papel como espacio de referencia para el pensamiento cinematográfico y la conexión entre creadores y espectadores.