Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un frente frío trae lluvias desde este viernes a la Comunitat y activa otro aviso durante el fin de semana
Logo Patrocinio
Una de las obras de Alauda Ruiz de Azua LP

El Centre del Carme acogerá un encuentro con la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa dentro del ciclo 'CCClaves para el cine'

La cita, que se llevará el 18 de noviembre, reúne a grandes nombres de la cinematografía para reflexionar junto al público sobre el arte de contar historias

Erika Manso

Valencia

Jueves, 6 de noviembre 2025, 19:18

Comenta

El Centre del Carme de Valencia acogerá el próximo 18 de noviembre un encuentro con la cineasta Alauda Ruiz de Azua, una de las ... voces más aclamadas del cine español actual. La cita se enmarca en el ciclo 'CCCClaves para el cine', dirigido por Rafael Maluenda, que reúne a grandes nombres de la cinematografía para reflexionar junto al público sobre el arte de contar historias.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  2. 2

    Así quedan las conexiones de la Saleta y el Poyo con el nuevo cauce
  3. 3 Aemet activa un aviso amarillo este jueves por lluvias fuertes con tormenta en la Comunitat y señala dónde caerán
  4. 4 Un herido tras arrollar una furgoneta a dos motoristas en Valencia
  5. 5

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  6. 6 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  7. 7 El capitán corrupto del puerto de Valencia: «Si el jefe del EDOA quiere algo que me lo pida»
  8. 8

    Los datos de la gran barrancada: de 1.200 a 3.500 metros cúbicos por segundo en cuestión de minutos
  9. 9

    El emérito pasa factura a la Reina y Sánchez
  10. 10 Arrestado por violar a su sobrina de seis años y con autismo en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Centre del Carme acogerá un encuentro con la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa dentro del ciclo 'CCClaves para el cine'

El Centre del Carme acogerá un encuentro con la directora de cine Alauda Ruiz de Azúa dentro del ciclo &#039;CCClaves para el cine&#039;