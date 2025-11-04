Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

El escenario que se ha montado en la Plaza de la Virgen de Valencia. LP

El rodaje del cómico Juan Dávila toma la Plaza de la Virgen de Valencia

La nueva cinta de Joaquín Mazón se rueda en varios emplazamientos de la ciudad y en otras localidades de la provincia

B. González

Valencia

Martes, 4 de noviembre 2025, 19:26

Comenta

Muchos son los viandantes que durante esta jornada han pasado por la Plaza de la Virgen y se han preguntado por qué y para qué se está montando un escenario en medio de la plaza. Se trata de uno de los emplazamientos donde el director Joaquín Mazón rodará algunas de las escenas de su nueva película: 'El último mono', producida por Misent Producciones, S.L., Mod Pictures, S.L. y Mod Producciones, S.L.

Para su nueva cinta, el director madrileño vuelve a confiar en un cómico como protagonista. Así, si para 'La Familia Benetón' eligió a Leo Harlem y en 'El Casoplón', que se ha estrenado este año, el protagonista es Pablo Chiapella, para 'El último mono' ha apostado por Juan Dávila, uno de los cómicos más conocidos y reconocidos a nivel nacional e internacional. No en vano, en 2023 fue el cómico que más entradas vendió en toda Europa.

Poco se sabe de esta nueva película, aunque ya ha creado expectación en otra de las localizaciones escogidas, la playa de la Pobla de Farnals, en donde estuvieron rodando el pasado 13 de octubre. Lo cierto es que contar con Dávila, dada la cantidad de seguidores que cuenta en redes y que llena auditorios y teatros allá donde actúa, es un éxito asegurado.

Un trabajo cinematográfico que no sabemos si Dávila tendrá que compaginar el rodaje con su nueva gira, puesto que desde el mes de diciembre y durante todo 2026 estará con su nuevo espectáculo, 'El Palacio del Pecado', recorriendo todo el territorio español y para muchos de esos lugares ya están agotadas las entradas.

También estará en Valencia los días 3, 4 y 5 de julio. En sus redes sociales ha publicado que las entradas para el último de los tres espectáculos previstos en la capital del Turia salen a la venta el día 6 de noviembre a las 12 horas.

Juan Dávila dejó su trabajo como policía local a los 34 años para apostar por ser actor y cómico y tras pasar unos años difíciles, en los que incluso pensó en abandonar, gracias a las redes sociales pasó de ser invisible a ser uno de los cómicos más famoso en la actualidad. Subió varios vídeos a tik tok que se hicieron virales y a raíz de ahí comenzó a despuntar su carrera.

Sus espectáculos van más allá del monólogo. Se caracterizan por la espontaneidad y la improvisación y, sobre todo, por su interacción con el público, al que hace partícipe del show.

