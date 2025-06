Chaves y Amorós, mano a mano con Belmonte

'Juan Belmonte, matador de toros' o dicho de otra manera 'el Belmonte de Chaves' es sin lugar a duda el gran libro sobre toros ... con reconocimiento universal y entiéndase como tal el que le dispensa crítica y lectores, aficionados a los toros e indiferentes con la tauromaquia que tengan la bendita curiosidad de leer. Una última edición –con deliciosas ilustraciones de Martínez de León y Bartolozzi– y prologada por el maestro Andrés Amorós, recupera en toda su autenticidad de clásico atemporal «la obra que sedujo a lectores de todo el mundo, desde Nueva York hasta París, y que sigue siendo, casi un siglo después de su publicación original, una narración que conserva intacta su capacidad de calar y asombrar», así reza en las solapas de su muy cuidada nueva edición. Una obra que sigue latiendo con el pulso auténtico de dos genios en diálogo, y que desborda los límites de su género y de su época.

«Para los buenos aficionados a la literatura, 'Juan Belmonte, matador de toros' es un libro absolutamente extraordinario. Coinciden en él uno de los más grandes periodistas españoles de toda la historia, Chaves Nogales, y uno de los mejores toreros, Juan Belmonte, que era, además, un personaje absolutamente fuera de lo común».

Las calles de Sevilla forjaron la infancia del luego llamado Pasmo de Triana que dibuja a la perfección la pluma genial de Chaves: se trata de un Belmonte que se revela con honestidad demoledora.

A través de sus propias palabras, captadas magistralmente por el escritor, descubrimos no solo al revolucionario del toreo que «toreaba sobre los brazos y no sobre los pies», también al hombre complejo, autodidacta y fascinante, que fue amigo de Valle-Inclán y Pérez de Ayala, que se conmovía con Dostoievski y que, con su personalidad trascendió el mundo de los toros para ser símbolo cultural. Andrés Amorós, en esta nueva edición, abre paseíllo literario y documental con una aportación a la altura de la obra. El prólogo de Amorós enriquece el conocimiento del Pasmo más allá de su vida como torero para adentrarse en el Belmonte hombre, retirado de los ruedos, etapa vital apasionante que no todos los toreros saben lidiar y que en el caso del trianero acrecienta su leyenda. El escritor valenciano, si se me permite el símil taurino, mantiene el pulso literario que supone ir acartelado con Chaves.