El Centro del Carmen se apresura para hacer desaparecer el controvertido grafiti del claustro Aspecto que ofrecía ayer el claustro renacentista del Centro del Carmen. / damián torres El espacio, situado en un convento del siglo XIII, reabre hoy el enclave renacentista donde se pintó el mural de PichiAvo LAURA GARCÉS VALENCIA. Jueves, 21 marzo 2019, 01:00

El Centro del Carmen se ha apresurado para hacer desaparecer el controvertido grafiti que los artistas PichiAvo pintaron en el claustro renacentista del antiguo convento, un edificio del siglo XIII que cuenta con el reconocimiento de Bien de Interés Cultural (BIC). Durante la mañana de ayer el patio conventual estuvo cerrado al paso de los visitantes por un parabán que se encontraba en el acceso desde el claustro gótico. Los operarios trabajaban al otro lado con el objetivo de que hoy no quedara huella del grafiti y que el espacio pudiera visitarse mostrando su aspecto habitual.

El Centro del Carmen confirmó estas circunstancias y también que a las 11 horas de esta mañana se podría acceder al histórico enclave en el que intervinieron los artistas ofreciendo un trabajo que generó duras críticas de asociaciones culturales y expertos en arte contra los gestores del espacio y la dirección general del Patrimonio hasta el punto de asegurar que el mural pintado en el claustro de este edificio BIC bordeaba la Ley de Patrimonio.

«Se ha actuado de inmediato» con el fin de «devolver» la imagen que tenía antes de la intervención, aseguraron ayer las fuentes consultadas, que también apuntaron que se ha aprovechado para reparar y hacer mejoras. La inmediatez, a juzgar por la información facilitada desde la dirección del espacio, ha sido tal que incluso antes del 19 de marzo, fecha señalada como final de la exhibición del grafiti, los operarios ya trabajaron para retirarlo. Desde el Centro del Carmen recordaron que los lunes el museo no abre y, además, el día de San José - el pasado martes- el centro cierra. Este contexto temporal permitió que el primer día de la semana comenzaran a trabajar para recuperar la imagen habitual, siempre según la información de los gestores del centro.

Los gestores del espacio aseguran que los operarios ya empezaron a trabajar el lunes

No sólo las declaraciones de los responsables del museo advirtiendo de la actuación de «inmediato» muestran la celeridad con la que se ha trabajado para borrar la efímera intervención. Las redes sociales también dieron testimonio del interés de los gestores por dar a conocer que todo volvía a ser como antes de la aportación de PichiAvo al patio conventual. En torno a las cuatro y media de la tarde de ayer el propio director del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont, afirmaba en su cuenta de Twitter: «Igual que las Fallas el arte urbano también es efímero. Terminadas las Fallas 2019 despedimos la intervención de PichiAvo en el claustro renacentista».

El tuit con el que Pérez Pont decía adiós al grafiti -un día después de la fecha señalada como final- iba acompañado de imágenes. Las fotografías mostraban las paredes que recorren el claustro ya pintadas y sin huella del mural, pero no recogían la totalidad del patio, donde -como confirmaron desde el propio espacio- a esa hora todavía no habían terminado su trabajo los pintores. La previsión era que a última hora de la tarde estuviera finalizado para volver a recibir visitas. El momento en el que las redes dieron a conocer las imágenes y, minutos después la confirmación a LAS PROVINCIAS de que a última hora de ayer ya no quedaría rastro del mural, constató la afirmación del centro cultural en referencia a un trabajo «inmediato», pues al mediodía el claustro aún descubría andamios, una banda de color blanco recorriendo el espacio que ocupó el mural y el suelo bajo los arcos cubierto de plástico.