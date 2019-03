Un trabajo que los expertos situaron en los bordes de la ley

El grafiti de PichiAvo en el Centro del Carmen llegó acompañado de la polémica. A las críticas de expertos en patrimonio por la utilización del claustro de una edificación del siglo XIII se añadió una denuncia del sindicato UGT ante los tribunales por un presunto «menoscabo, grave deterioro y deslucimiento» del antiguo convento. Después llegaron expertos en arquitectura que calificaron la intervención de «inadecuada, inoportuna e imprudente». Incluso hablaron de que contravenía «el espíritu de la norma» situándola en los bordes de la Ley de Patrimonio.

Las críticas que generó la actuación en el edificio levaron al director del Consorcio de Museos, José Luis Pérez Pont a manifestarse en defensa de la intervención asegurando que con el grafiti «hemos hecho una llamada de atención para que se respete el patrimonio».

Por su parte la directora general de Patrimonio, Carmen Amoraga, anunció diez días después de que se pintara el mural que se había solicitado un informe al Instituto Valenciano de Arte y Restauración (Ivacor), que «avalará que no ha habido ninguna agresión» y recalcó que «la Ley de Patrimonio contempla este tipo de intervenciones porque se ha hecho en una pared que ha sido 15 veces repintada. No en muros». El arquitecto que dirigió las restauraciones del antiguo convento, Esteban Chapapría, se pronunció sobre la conveniencia de un estudio para acometer la reversión «en las condiciones más adecuadas». Cultura explicó que no consideraba necesario este análisis. La dirección general de Patrimonio se apoyó en que «nunca se ha pedido ningún informe previo para pintar las paredes de las cuatro galerías».