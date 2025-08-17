Burning Spear salta al escenario del Rototom

El festival de música reggae Rototom Sunsplash cumple treinta años y, como no podía ser de otra manera, los organizadores del evento lo han querido ... celebrar con su programa de conciertos, algo que queda bien claro en la agenda de este domingo. Si hay un nombre ligado a Rototom Sunsplash desde sus inicios, ese es Burning Spear, uno de los máximos exponentes mundiales del reggae más místico. Spear actúa este domingo sobre el Main Stage, si bien no será la única apuesta que llega con aires de celebración. Al mismo escenario saltará Julian Marley. El hijo de Bob Marley protagonizará el primer guiño del certamen al legado de la leyenda del reggae, quien en 2025 habría cumplido 80 años.

Todo, tal como ha anunciado la organización del evento, llegará en una noche con muchos otros ases jamaicanos. Es el caso de la banda Third World, que regresa al festival con su show de alta calidad musical y su ecléctica mezcla de reggae, funk y soul. También acude Mortimer, joven talento que fusiona el roots reggae tradicional con ritmos contemporáneos, una mezcla cautivadora.

Se mantienen las propuestas de estilos musicales surgidos del reggae o fusionados con él, como el hip hop y que este domingo se presenta con la actuación de la chilena Ana Tijoux, una de las figuras más influyentes del hip-hop latinoamericano. Irrumpirá sobre un Lion Stage que sumará también las propuestas de la formación de reggae fusionado con jazz y gospel Abakush. Otra muestra de fusión la ofrecerá Kumbia Boruka liderando una amplia oferta de ska, rumba y cumbia. También ocupará el escenario Big Red, el reconocido cantante de dancehall francés.

En la agenda dominical hay que prestar atención a la Reggae University, que acogerá uno de los momentos estelares de la edición: el encuentro del público con Burning Spear (19.00 horas), horas antes de su show. En la sesión '45 Años de Ariwa Sounds: Roots, Dub y Lover's Rock' (17.30 horas) el productor británico-guyanés Mad Professor guiará al público a través de los muchos giros y transformaciones de su larga carrera.

El programa del festival, que va más allá de lo puramente musical, también prevé para esta segunda jornada la inauguración del espacio científico Discovery Lab que, de la mano del CERN, acogerá divertidas propuestas como el taller-show 'La ciencia del helado' para aprender a elaborar este postre refrescante con ayuda de la ciencia; o charlas sobre el universo y la aventura tecnológica del cine.

La agenda del Foro Social seguirá con más cine. El Teatre Municipal proyectará la película 'Los sueños de Pepe-Movimiento 2052', en torno a la figura y el mensaje del expresidente de Uruguay, José (Pepe) Mujica, y dirigida por Pablo Trobo, que presentará la sesión. «En un planeta en camino al colapso climático y una humanidad que persigue un modelo depredador sobre desarrollo y consumo, la filosofía, y el sueño, de Pepe Mujica no es sólo el de una sociedad más justa y solidaria, sino el de dejar un planeta mejor para las generaciones futuras», tal como han seálado desde la Fundación Exodus del Rototom, que es la entidad impulsora del Foro.