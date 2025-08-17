Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Primitiva deja dos premios de 95.964,67 euros en dos provincias este sábado
Logo Patrocinio

Burning Spear salta al escenario del Rototom

El festival que se celebra en Benicàssim incluye en la agenda de su segunda jornada un guiño a Bob Marley I El hijo de la leyenda del reggae actúa para conmemorar que en 2025 su padre habría cumplido 80 años

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:22

El festival de música reggae Rototom Sunsplash cumple treinta años y, como no podía ser de otra manera, los organizadores del evento lo han querido ... celebrar con su programa de conciertos, algo que queda bien claro en la agenda de este domingo. Si hay un nombre ligado a Rototom Sunsplash desde sus inicios, ese es Burning Spear, uno de los máximos exponentes mundiales del reggae más místico. Spear actúa este domingo sobre el Main Stage, si bien no será la única apuesta que llega con aires de celebración. Al mismo escenario saltará Julian Marley. El hijo de Bob Marley protagonizará el primer guiño del certamen al legado de la leyenda del reggae, quien en 2025 habría cumplido 80 años.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cañizares muestra a su nueva pareja después de la dolorosa ruptura con su tercera mujer: «La mejor compañía»
  2. 2 Las localidades de la Comunitat Valenciana donde hace más calor este sábado 16 de agosto en plena ola
  3. 3 Desalojan varios chalés por un incendio en el término municipal de Xàtiva
  4. 4 Muere Elodia Ferrer, la madre del expresidente Ximo Puig
  5. 5

    La rebaja del Impuesto de Patrimonio libra a 13.000 valencianos de pagar el tributo
  6. 6 Amazon Prime elimina pronto la primera temporada de una de las series icónicas de los 2000
  7. 7

    El librero callejero de Valencia que antepuso su libertad a todas las cosas
  8. 8

    Conductores de la EMT reclaman el reasfaltado de Colón, Gran Vía y tramos de Blasco Ibáñez y Tarongers
  9. 9 Aemet activa una doble alerta roja para este domingo en la Comunitat por altas temperaturas
  10. 10 Explosionan en Valencia una bomba de la Guerra Civil de manera controlada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Burning Spear salta al escenario del Rototom

Burning Spear salta al escenario del Rototom