La banda Morgan Heritage y Tarrus Riley abren el festival Rototom en Benicàssim

Vuelve el reggae a la Comunitat y lo hace a lo grande. El festival Rototom Sunsplash de Benicàssim cumple treinta años y ya está todo ... preparado para arrancar este sábado bajo el lema 'Celebrating Life'. La fuerza de la música en directo vuelve a demostrarse. La cita se estrena con Tarrus Riley, Morgan Heritage con la prometedora voz del joven Jemere Morgan, según la información facilitada por los organizadores del festival. Los seguidores ya empezaron a llegar este viernes al recinto donde tienen servido el espectáculo hasta el 23 de agosto. La música, que no dejará de sonar durante todo el evento, reunirá -según las previsiones de los organizadores- a más de 200.000 personas procedentes de más de un centenar de países.

La experiencia inmersiva que promete el evento también incluye esta noche a Aswad, una de las bandas británicas de reggae más consolidadas, que enriquece su universo sonoro con influencias R&B y soul. Sobre ese halo de mestizaje se mueve también el madrileño Morodo, que saltará al Main Stage junto a Okumé Lions. Además, Lion Stage vibrará en la apertura con la versátil artista jamaicana Nadia McAnuff. A todos ellos se unirán en el escenario la banda madrileña Mango Wood; el reggae 'made in China' de Puman y la formación americana Dukes of Roots en un show inédito junto a Lasai, exponente del reggae y el dancehall en España.

También las áreas sound system del festival completan su apuesta artística de la primera noche con nombres como David Rodigan o Kybba en la Dancehall, o Sinai y South Vibes en la Dub Academy.

Como se sabe, el Rotomon es más que conciertos. Lo demuestra el programa que ofrecen las áreas extramusicales que también se ponen en marcha este sábado. Talleres, circo y juegos pivotarán sobre Magicomundo desde las 16.30 horas; mientras el área para público joven Teen Yard estrenará sus espacios deportivos y de parkour con una exhibición de slackline y parkour y un taller de micrometrajes.

En Jamkunda emergerá la sesión de teatro contra el racismo 'No es país para negras' (18.30 horas) como preámbulo de la primera de las sesiones de baile afromoderno diarias (23.00 horas) y Pachamama iniciará rodaje con la 'rueda de la medicina' a cargo de la compañía Asolas.

Desde este sábado y durante todo el festival, la carpa de la Reggae University acogerá una exposición que invita a recorrer la memoria visual de estas treinta ediciones del Rototom Sunsplash a través de los carteles que anunciaron cada encuentro.

La organización ha destacado también que el Foro Social del festival Rototom Sunsplash vuelve a citar al público en el Teatre Municipal de Benicàssim para dialogar y reflexionar sobre los grandes desafíos de la actualidad. están previstos seis encuentros entre el 16 y el 21 de agosto bajo el lema que alienta al festival en este aniversario especial, 'Celebrating Life', y la organización de la Fundación Exodus del Rototom Sunsplash. Todas las sesiones serán de acceso libre, previa reserva gratuita de la entrada en la página web del Teatre.

El público del festival podrá desplazarse desde el recinto de conciertos hasta el pueblo de Benicàssim gracias a un servicio especial de autobuses, también gratuito y con ruta de vuelta. La proyección del biopic 'Bob Marley: One Love' abrirá, en colaboración con Reggae University, la programación del Foro Social la tarde de este sábado.

Las novedades llegan al Rototom Sunsplash con la instalación por primera vez en un festival español de un sistema de marcadores NaviLens para facilitar la orientación de las personas ciegas o con discapacidad visual en el interior del recinto de conciertos.

Tanto la oferta cultural diversa y adaptada a cada edad, como la propia logística del recinto y la acampada, que cuenta con zonas reservadas para familias y en un entorno sin aglomeraciones, favorecen la llegada de público familiar, que crece cada verano.

Las decenas de planes para hacer en familia sin salir del recinto suman el atractivo de las facilidades para su acceso, con descuentos del 50% para el público adolescente (de 13 a 17 años) y el pago simbólico, único y con fin social de 10 euros para los menores de edad (además de personas con discapacidad y mayores de 65 años). Esta aportación contribuirá a financiar los proyectos de cuatro ONG: Conquistando Escalones, A la par (Madrid) Human Call, de Líbano y la organización valenciana AIPHYC.

La música en directo en la Comunitat tiene fuerte presencia y mucho recorrido. El calendario del verano está repleto de citas en torno a los ritmos más diversos que aún no han cerrado la agenda. Ya mediado agosto la localidad castellonense de Benicàssim repite, después de haber acogido el FIB, con un encuentro que ha convertido el destino valenciano en una isla musical jamaicana. Todo está preparado para empezar.