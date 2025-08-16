Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Seguidores del festival en el momento de la apertura de las taquillas. LP

La banda Morgan Heritage y Tarrus Riley abren el festival Rototom en Benicàssim

La cita con la música reggae estrena su 30 edición este sábado con la previsión de reunir a más de 200.000 espectadores procedentes de más de cien países

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:49

Vuelve el reggae a la Comunitat y lo hace a lo grande. El festival Rototom Sunsplash de Benicàssim cumple treinta años y ya está todo ... preparado para arrancar este sábado bajo el lema 'Celebrating Life'. La fuerza de la música en directo vuelve a demostrarse. La cita se estrena con Tarrus Riley, Morgan Heritage con la prometedora voz del joven Jemere Morgan, según la información facilitada por los organizadores del festival. Los seguidores ya empezaron a llegar este viernes al recinto donde tienen servido el espectáculo hasta el 23 de agosto. La música, que no dejará de sonar durante todo el evento, reunirá -según las previsiones de los organizadores- a más de 200.000 personas procedentes de más de un centenar de países.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un doble aviso naranja en la Comunitat por la llegada de «los días más calidos del año» y pone fecha a la bajada de temperaturas
  2. 2

    La CV-35 sufrirá cortes nocturnos durante casi dos meses por el cambio de asfalto
  3. 3 El Valencia anuncia la restricción de una tradicional costumbre en Mestalla
  4. 4 «Si nos llegaran los resultados de las analíticas del agua ya sabríamos el origen de la contaminación y habría denuncias»
  5. 5

    Estos son los tres bares de tapas de la Comunitat seleccionados por la Guía Michelin
  6. 6 El municipio valenciano que ha dormido con manta este viernes 15 de agosto en plena ola de calor
  7. 7 Un funcionario revela la mejor fecha para solicitar la jubilación anticipada
  8. 8 Movistar Plus incorpora cuatro canales a su plataforma para reforzar su oferta
  9. 9

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  10. 10

    Valencia hace cien años, como nunca se había visto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La banda Morgan Heritage y Tarrus Riley abren el festival Rototom en Benicàssim

La banda Morgan Heritage y Tarrus Riley abren el festival Rototom en Benicàssim