Blasco Ibáñez se queda en Valencia Casa-Museo Blasco Ibáñez. / I. Marsilla El ayuntamiento y la fundación del escritor firman el convenio definitivo para mantener el legado del novelista en la ciudad NOELIA CAMACHO Valencia Martes, 7 mayo 2019, 13:30

Ya es efectivo. El acuerdo entre la Fundación Blasco Ibáñez y el Ayuntamiento de Valencia se ha materializado esta mañana con la firma del convenio definitivo entre ambas entidades. Se ha cerrado así el conflicto que ponía en riesgo la pervivencia de los fondos del escritor y político en su ciudad natal.

El presidente de la entidad blasquista, Ignacio Soler, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, han firmado el documento, válido para cuatro años y prorrogable otros cuatro más. El acuerdo ha quedado -como informó LAS PROVINCIAS- en 20.000 euros anuales para la realización de actividades, 30.000 para mejora y mantenimiento de la casa-museo del escritor y 12.000 para la fundación. El documento contempla también un premio de investigación o beca dotado con 6.000 euros.

Preguntado por cuándo se iniciarán los trabajos en la casa museo, el alcalde no ha precisado fecha y ha retrasado cualquier tipo de iniciativa en el espacio hasta después de elecciones. «Lo importante del acuerdo no es mantener el legado de Blasco Ibáñez sino potenciar su figura. Eso es lo que vamos a hacer, potenciarla», ha dicho Ribó. En este sentido, el presidente de la fundación ha celebrado el acuerdo entre ambas partes. Sin embargo, como han confirmado las dos partes, la propiedad de los fondos se dirimirá en los tribunales. «No importa tanto quien es el dueño sino que se quede en Valencia. Para eso están los jueces», ha asegurado el primer edil, quien ha aseverado que en esta cuestión no se ha llegado a un acuerdo sobre quién es el propietario de la primera parte del legado donada por Gloria Llorca Blasco-Ibáñez.