Ana Belén: «No soy una mujer valiente. Vengo de una generación educada en el miedo» La cantante madrileña Ana Belén. SARA ROQUETA VALENCIA. Jueves, 27 junio 2019, 01:04

'Vida' son 11 canciones. Más de una decena de temas inéditos en los que la cantante y actriz Ana Belén da un paso más en su extensa trayectoria. El próximo 4 de julio estará en los jardines de Viveros presentando este álbum en el que han intervenido letristas como Rozalén, Jorge Drexler, Víctor Manuel o Dani Martín.

-Este es su primer disco con nuevas canciones en 11 años, ¿por qué decide lanzarse en este proyecto?

-Solo entiendo esta profesión con retos. No se trata de quedarse en un sitio donde estés cómoda y no te exija demasiado. Dedicarse a la música requiere rigor, también estar en la cuerda floja. Tiene mucho de inseguridad, pero es así. Hay que dar pasos adelante.

-'Cuentos para no dormir' habla sobre ese viaje que supone para miles de personas cruzar el océano. ¿Dónde quedan ahora esas murallas humanas que cantaba en 1983 en una época en la que se levantan fronteras?

-Por muchos muros que se pongan siempre va a ver gente que necesite salir de su país. Es un tema que no está resuelto desde las instituciones europeas. Nos continúa dando miedo el diferente. Todavía no somos capaces de integrar a estas personas con sus creencias y religiones. Este mar Mediterráneo que ha sido la cuna de nuestra civilización es ahora la tumba de mucha gente.

-¿Considera que la 'camisa blanca de mi esperanza' que era España se ha manchado?

-No, yo creo que la camisa blanca de mi esperanza no se ha manchado si seguimos estando alerta. Lo peor de todo es no querer saber. No leer para formarnos una opinión. Hay que ser capaz de discernir y ser crítico entre todo el bulo de falsedades que aparecen con la llegada de las nuevas tecnologías.

-En un momento en el que se censuran a algunos artistas y a sus obras. ¿Teme dar su opinión?

-Nunca he tenido miedo a la repercusión que puedan tener mis palabras. Pero ahora, con la edad que tengo, muchísimo menos. He dado mi opinión hasta cuando, en plena dictadura, podía significar que te detuvieran.

-En este disco nos encontramos con 'Mujer Valiente', un tema escrito por Rozalén. ¿Es Ana Belén una mujer fuerte?

-No. No soy una mujer valiente. Vengo de una generación educada en el miedo y la inseguridad. Antes todo era pecado y eso te va acompañando a lo largo de la vida.

-Como ocurre en este tema, ¿se necesitan artistas referentes que canten por la libertad de las mujeres?

-Todo el movimiento que ha habido es muy importante. A principios del siglo XX ya hubo mujeres muy incomprendidas que lucharon por nuestros derechos. Ahora nos encontramos en el siglo XXI con mujeres muy jóvenes que se han incorporado a algo tan sencillo como es exigir la igualdad con respecto al hombre.

-Y estas nuevas generaciones, ¿cómo lo tiene en el mundo de la música?

-La industria musical está en lo más bajo de la escala. No para alguien como yo, que ya tiene una carrera consolidada, si no para la gente joven. Ellos pueden hacer música y aprovecharse de las nuevas tecnologías, pero vivir de ella es complicado.