Bad Gyal pondrá a perrear el Roig Arena

El estribillo de 'Chulo' se mete en la cabeza y martillea en cuanto menos te lo esperas. 'Chulo' es carne de gimnasio, es decir, su canción ha formado parte de las coreografías de zumba. Detrás de 'Chulo' está Bad Gyal, la artista catalana que ha popularizado el perreo en todo el país. Bad Gyal, que ya ha actuado en Valencia (concretamente en el Bigsound de la CIudad de las Artes), regresa a la capital del Turia. Bad Gyal actuará en el Roig Arena -el nuevo recinto multiusos de Valencia impulsado por Juan Roig- el próximo 24 de abril de 2026. Tras el éxito de su disco debut, 'La Joia', la artista inicia ahora una nueva etapa con el lanzamiento de su segundo álbum de estudio en 2026 y una gira de presentación que hará parada en Roig Arena.

El nuevo proyecto de Bad Gyal incluirá canciones ya publicadas como 'Última Noche', junto a Ozuna o 'Da Me', su tema en solitario que ha permanecido durante semanas en lo más alto del ranking de reproducciones en plataformas digitales. También han dominado en las plataformas otros temas recientes como 'Comernos', junto a Omar Courtz, o 'Orilla', con 8Belial.

Tras recorrer este verano la geografía española con su exitosa gira de festivales, Bad Gyal llegará a Roig Arena consolidada como una de las artistas más influyentes de la música urbana. Las entradas para el concierto de la artista salen a la venta el próximo viernes, 17 de octubre a las 12 horas en la web www.roigarena.com