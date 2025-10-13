Aitana cantará en el Roig Arena el 22 de mayo Las entradas saldrán a la venta el 23 de octubre, en la primera actuación de la catalana en el recinto valenciano

Aitana Ocaña, una de las cantantes españolas más de moda en los últimos años, dará su primer concierto en el Roig Arena el próximo 22 de mayo de 2026, tal y como ha anunciado este lunes el recinto valenciano. Las entradas saldrán a la venta la próxima semana, el 23 de octubre.

En el año del lanzamiento de su exitoso álbum 'Cuarto azul', la artista arranca una nueva gira que pasará por el Roig Arena. Aitana surgió de Operación Triunfo y arrancó su carrera musical hace ocho años, que siempre ha estado en el primer escalón de éxito, ventas y reconocimiento popular, y tiene miles de fans de todas las edades.

Aitana ha evolucionado a icono musical consolidado en el pop global, con un crecimiento artístico imparable. Ya ha cantado en varias ocasiones en Valencia, tanto en el estadio Ciutat de València como en la Ciudad de las Artes, y ahora lo hará en el Roig Arena.