Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet avisa de que nuevas tormentas afectarán a Valencia en las próximas horas e indica dónde descargarán
Logo Patrocinio
Aitana, durante un concierto. Francisco Guerra / Europa Press

Aitana cantará en el Roig Arena el 22 de mayo

Las entradas saldrán a la venta el 23 de octubre, en la primera actuación de la catalana en el recinto valenciano

José Molins

José Molins

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:22

Comenta

Aitana Ocaña, una de las cantantes españolas más de moda en los últimos años, dará su primer concierto en el Roig Arena el próximo 22 de mayo de 2026, tal y como ha anunciado este lunes el recinto valenciano. Las entradas saldrán a la venta la próxima semana, el 23 de octubre.

En el año del lanzamiento de su exitoso álbum 'Cuarto azul', la artista arranca una nueva gira que pasará por el Roig Arena. Aitana surgió de Operación Triunfo y arrancó su carrera musical hace ocho años, que siempre ha estado en el primer escalón de éxito, ventas y reconocimiento popular, y tiene miles de fans de todas las edades.

Aitana ha evolucionado a icono musical consolidado en el pop global, con un crecimiento artístico imparable. Ya ha cantado en varias ocasiones en Valencia, tanto en el estadio Ciutat de València como en la Ciudad de las Artes, y ahora lo hará en el Roig Arena.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet amplía el aviso rojo en el sur de Valencia hasta medianoche y advierte de un «peligro extraordinario»
  2. 2 Una menor en estado grave tras ser atropellada por el tranvía en la avenida Tarongers
  3. 3 Gandia paralizada: lluvias torrenciales inundan colegios, un centro de mayores y un hospital y cierran supermercados
  4. 4 La tormenta se planta sobre la zona cero de la dana e inquieta a los vecinos: «Se está poniendo muy feo»
  5. 5 Aemet reactiva el aviso naranja en la Comunitat Valenciana por el regreso de chubascos y tormentas muy fuertes y señala las zonas donde caerán
  6. 6 Así es Carmen Prades Gil, fallera mayor de Valencia 2026
  7. 7 Un rayo impacta dos veces en pleno centro de Valencia
  8. 8

    Los alcaldes de la dana, emocionados ante Felipe VI: «Estamos muy agradecidos de que no se nos haya olvidado»
  9. 9 Cientos de valencianos atrapados en carreteras y estaciones por inundaciones en Tarragona
  10. 10

    El triángulo más lluvioso de la Comunitat Valenciana: más de 3.200 l/m2 en apenas 20 km2

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Aitana cantará en el Roig Arena el 22 de mayo

Aitana cantará en el Roig Arena el 22 de mayo