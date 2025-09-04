Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un informe del Parlamento Europeo reconoce que el valenciano es una lengua diferente del catalán
Logo Patrocinio
Fotograma de El planeta, de Amalia Ulman, del cineclub del IVAM.

Más que arte en el IVAM: la primera programación con el sello de su nueva directora

Cine, música y danza, entre las apuestas de Blanca de la Torre para la próxima temporada

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:29

Nueva temporada para el IVAM, primera con Blanca de la Torre al frente de su dirección. El sello de la (todavía) flamante máxima responsable, que ... accedió al cargo en primavera, se percibe en las actividades que, más allá de las propuestas artísticas, procuran salir al encuentro del público más consolidado y también del potencial mediante unas apuestas que exploran actividades culturales y educativas para el curso 2025-2026, incluyendo cine (como el cineclub del IVAM), música (recorridos por las exposiciones de la mano de una soprano) o danza, a través del espectáculo protagonizado por las bailarinas y coreógrafas Marta García Navarro y Pauli Romero, que protagonizarán un itinerario guiado por el museo fusionando disciplinas como la performance, la danza contemporánea y las artes vivas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3 Tres vecinos persiguen y retienen a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  4. 4

    Ascienden a 17 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  5. 5 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  6. 6 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  9. 9 Los destinos a los que deja de volar Ryanair este invierno y los 5 aeropuertos en los que elimina hasta el 46% de billetes de avión
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Más que arte en el IVAM: la primera programación con el sello de su nueva directora

Más que arte en el IVAM: la primera programación con el sello de su nueva directora