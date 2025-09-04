Más que arte en el IVAM: la primera programación con el sello de su nueva directora

Nueva temporada para el IVAM, primera con Blanca de la Torre al frente de su dirección. El sello de la (todavía) flamante máxima responsable, que ... accedió al cargo en primavera, se percibe en las actividades que, más allá de las propuestas artísticas, procuran salir al encuentro del público más consolidado y también del potencial mediante unas apuestas que exploran actividades culturales y educativas para el curso 2025-2026, incluyendo cine (como el cineclub del IVAM), música (recorridos por las exposiciones de la mano de una soprano) o danza, a través del espectáculo protagonizado por las bailarinas y coreógrafas Marta García Navarro y Pauli Romero, que protagonizarán un itinerario guiado por el museo fusionando disciplinas como la performance, la danza contemporánea y las artes vivas.

Junto a estas novedades, se consolidan otras propuestas como el proyecto 'Els Grans' dirigido a mayores de 65 años -que alcanza su cuarta edición-, la escuelita de bellas artes de abuelas y nietos o la apuesta por la primera infancia con un nuevo juego artístico, también para grupos de escuelas infantiles con alumnado de 0 a 4 años, «con la pedagogía de la luz como fondo», según ha explicado el museo durante la rueda de prensa de presentación de la nueva temporada, coincidiendo con una jornada de puertas abiertas organizada este jueves y dirigida a profesorado, profesionales de la mediación y personas interesadas en la educación.

Durante su comparecencia, De la Torre, acompañada por la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, ha insistido en una idea motriz que despliega su estrategia desde su llegada al IVAM: su intención de perfeccionar esta vertiente como «instituto», es decir, «como espacio de investigación y aprendizaje». Una intención que empapa la programación de la nueva temporada y que congenia con otra aspiración que figuraba igualmente entre los objetivos que mencionó en sus primeras declaraciones como principal responsable de la entidad: la búsqueda de incorporar un «componente de transdisciplinariedad», una ambición que precisamente palpita en esos contenidos de apertura hacia el resto de disciplinas artísticas.

De la Torre también ha destacado que estos programas de larga duración «pretenden establecer vínculos, son procesos a largo plazo que generan comunidades residentes, abriendo el museo a públicos diversos y a personas que antes no participaban de él». A estos programas se añadirán actividades específicas relacionadas con cada exposición y otras acciones que irán nutriendo el museo a lo largo del curso. Por ejemplo, un nuevo ciclo denominado 'Sesión expandida', comisariado por Las Entendidas (Adriana Cabeza y Alexia Guillot), con proyecciones mensuales de películas que no suelen mostrarse en circuitos de exhibición de la ciudad. Y con el objetivo de «ahondar en el proceso creativo y conceptual de las exposiciones», el programa 'Comisarios en sala' pretende desvelar el silencioso trabajo curatorial detrás de las exposiciones, mostrando los montajes de las muestras y las múltiples lecturas que ofrecen.

Imágenes del taller familiar de animación, la escuela de abuelas y nietas y el espectáculo de la cantante Quiteria Muñoz. L.P.

Más ejemplos. De la Torre enarbola además nuevas iniciativas como la llamada 'De todas las colinas llegaban gritos', un proyecto colectivo para preparar el próximo eclipse solar que tendrá lugar en agosto de 2026, «una oportunidad única de observar este fenómeno natural que no volverá a repetirse en la península ibérica hasta dentro de unos 400 años». Y otra iniciativa novedosa: por primera vez el IVAM y el CREAP (Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial del IMSERSO) se unen para lanzar un programa anual de arteterapia, que explorará la programación y las exposiciones del IVAM, «utilizando diversas técnicas y disciplinas como el dibujo, la fotografía, la escultura y el land art, con la guía de una arteterapeuta. Una pretensión a la que suma el instituto otra dirigida a abrir sus puertas a otro tipo de público, el estudiantil. Su programación educativa para centros escolares incluye una primera línea de acción centrada en las exposiciones y la colección del IVAM. E

El programa se completa con proyectos artísticos de inmersión educativa en el territorio de la Comunitat y con una tercera línea de trabajo basada en acciones formativas y de acompañamiento diseñadas específicamente para el profesorado, además de una serie de propuestas destinadas a las familias, como un paseo musical por el París de principios de siglo XX emulando un hipotético encuentro entre un joven Julio González y el gran compositor ruso Stravinsky, o las actividades en torno a los fanzines, el taller '¡Menuda danza!' y un espacio de juego libre para disfrute de niños y niñas desde 0 a 4 años.