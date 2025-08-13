Artazos, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, cogido de gravedad

Daniel Artazos, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, ha resultado gravemente herido en la tercera novillada del XVIII Certamen Internacional de Escuelas taurinas ... de La Malagueta. El percance sobrevino cuando ejecutaba un quite al tercer novillo de la tarde que pertenecía a la ganadería de Toros de la Plata y cuya lidia le correspondía a un compañero. El novillo no era claro y pese a que se le advirtió que anduviese atento. Artazos quiso interpretar la verónica con pureza y surgió el percance.

La espectacularidad de la cogida ya hizo temer las graves las consecuencias que seguidamente se confirmaron en la enfermería donde fue traslado inconsciente. Tras las primeras atenciones y confirmada la gravedad, quedó ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Málaga, donde va a tener que ser intervenido de una fractura de la quinta vértebra, según informó a este medio Víctor Manuel Bláquez, profesor de la escuela que le acompañaba y permanece junto al joven diestro pendiente de las noticias que faciliten los facultativos.

Blázquez dijo a LAS PROVINCIAS «que además de la fractura de la vértebra, tiene dañados los nervios extensores del brazo» y añadió «Han sido momentos dramáticos en los que nos temimos las peores consecuencias, afortunadamente no se han confirmado esas primeras impresiones aunque la situación es grave».

Los doctores que atendieron al joven diestro confirmaron que el joven novillero había perdido movilidad en la parte izquierda del cuerpo y aunque no había un diagnóstico definitivo y habrá que esperar a la evolución, si dieron a entender que la recuperación será larga.

Artazos natural de la población maña de Sobradiel es alumno de la escuela taurina de Valencia y estaba anunciado en la feria de El Pilar de Zaragoza, donde iba a debutar con picadores.