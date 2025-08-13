Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Momento de la cogida de Artazos. Diario SUR

Artazos, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, cogido de gravedad

El percance sobrevino en Málaga y el joven torero sufre fractura de vértebra

José Luis Benlloch

José Luis Benlloch

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:55

Daniel Artazos, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Valencia, ha resultado gravemente herido en la tercera novillada del XVIII Certamen Internacional de Escuelas taurinas ... de La Malagueta. El percance sobrevino cuando ejecutaba un quite al tercer novillo de la tarde que pertenecía a la ganadería de Toros de la Plata y cuya lidia le correspondía a un compañero. El novillo no era claro y pese a que se le advirtió que anduviese atento. Artazos quiso interpretar la verónica con pureza y surgió el percance.

