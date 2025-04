Amparo Climent: «El sufrimiento y el abandono de la gente en la dana tiene una película importante»

La valenciana Amparo Climent es una artista multidisciplinar. Es autora de textos dramáticos, actriz, guionista y directora de cine. Además, preside la Asociación Cultural Arte ... y Memoria impulsora del Festival Internacional de Cine por la Memoria Histórica. En el reciente festival de Málaga se presentó su trabajo 'Dolores Ibárruri.La Pasionaria'. Y hoy habla con LAS PROVINCIAS de esa obra, pero sobre todo de su visión del cine y de algún proyecto en el que anda pensando, como una posible película sobre la dana.

–¿Qué quiere transmitir al público con la película 'Dolores Ibárruri. La Pasionaria'?

–Es un recorrido emocional por este personaje tan icónico que es Dolores Ibárruri. Creo que desde hace mucho tiempo no se pone en valor la trayectoria de esta mujer y lo importante que fue en el siglo XX. He querido contar la historia de Dolores, de una mujer que surge de un entorno de miseria absoluta en un lugar como son las minas del norte de España con unas condiciones de trabajo terribles. Ella sale de ese ámbito y en vez de lamentarse y llorar, lo que hace es luchar. Y siendo autodidacta, hizo un recorrido hasta llegar a ser secretaria general delPartidoComunista y luego presidenta.

–¿Cree que la sociedad de hoy necesita recuperar la imagen de lucha, de no quejarnos tanto?

–Sí. Dolores Ibárruri ahora está más presente que nunca. El testamento vital que nos dejó es que no hay que lamentarse, sino luchar y comprometerse.

–¿Considera hacer cine como un compromiso?

–El cine es una manera muy didáctica de conocer no sólo la historia, sino también la vida de la gente y lo que ha pasado, sobre todo en nuestro país. El cine es un arma muy potente para denunciar, recordar y hacer memoria.

–¿Tiene guardado el relato de alguna mujer cuya memoria cree que tendría que recuperarse?

–Muchas. Todas mis películas están enfocadas en esa línea. Son muchas las mujeres que merecen que se les haga una película o que se recupere su historia y no sólo las que por su exposición trascendieron, también las que se enfrentaron a todo y fueron perseguidas e incluso asesinadas.

–¿Llevaría alguna mujer valenciana a la gran pantalla?

–Claro que sí.

–¿A quién?

–Estoy inmersa en un proyecto que espero que pronto vea la luz. Además, es un trabajo con una productora valenciana. Buscamos recuperar la memoria de algunas mujeres valencianas que además tienen que ver con el cine, pioneras del séptimo arte. Pero no sé si lo puedo contar. También estoy haciendo un recital sobre Machado y una obra de teatro sobre Miguel Hernández. Llevo otro proyecto cinematográfico entre manos sobre mujeres que sufren persecución y muerte, pero no puedo concretar de qué país.

–En torno al universo del cine se dice que las cineastas, guionistas, montadoras, actrices... están ganando espacio, ¿lo ve así?

–No tengo datos sobre los porcentajes de mujeres.Parece que este año ha habido más presencia en dirección, guion o montaje. Pero sigue estando por debajo de la de los hombres. Poco a poco conseguimos cosas, pero aún queda mucho. Siempre estamos peleando, no para tener el favor por ser mujer, sino porque hay mucho talento entre ellas.

–¿Una valenciana en Madrid como Amparo Climent que opina de la situación del audiovisual en la ciudad del Turia?

–Valencia es un lugar con una creatividad que no hay en otro sitio, lo que sucede es que no sabemos vendernos. Hay muchísimos valencianos y valencianas en Madrid. Hacen cosas muy interesantes, pero en otros lugares se ayudan más entre ellos y reciben más apoyos institucionales. EnValencia deberíamos reivindicar nuestro cine y apostar por ello para tener un espacio reconocido dentro de la cinematografía. No sólo depende de los directores, también de las instituciones que quieran abogar por proyectos nuevos, distintos, y también por la gente nueva, no sólo por la que ya tiene un nombre. Hay apoyo, pero no como lo tienen los catalanes o los vascos.

–¿Qué escenario de esta ciudad escogería para una película?

–Donde pongas la cámara, Valencia es un escenario perfecto. Cualquier calle, un edificio emblemático o no, el centro, el barrio delCarmen. Además, en todos los barrios hay construcciones maravillosas. Y la zona del puerto y la Albufera. Todo, todo... Y ahora, ante la tragedia tan grande de la dana, que a todos nos ha dejado en shock, el sufrimiento y el abandono de la gente tiene una película importante.

–¿Se la está planteando?

–Me lo estoy planteando, sí. Ahora se trata de buscar financiación y que alguna productora quiera apostar por ello. Para mí sería un proyecto necesario contándolo de una forma como lo hago o intento hacer en mis películas: dentro del drama que estás relatando que haya poesía y emoción.

–¿Empezar como actriz y seguir como directora lleva a identificarse más con lo uno que con lo otro?

–Todas las especialidades tienen que ver, pero son distintas. Una actriz ve los personajes, cómo dirigen y cómo lo haría ella. Al final se tiene un bagaje y no da miedo enfrentarte a otras cosas. Además, soy pintora.He tocado muchos palos y no me dio miedo ponerme a dirigir. Yo me siento artista.