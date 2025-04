José Luis Lázaro: «El cine es entretenimiento, pero no tiene que estar reñido con el compromiso social»

El valenciano José Luis Lázaro acaba de ganar la Biznaga de Plata del Festival de Málaga a la mejor dirección de cortometraje por 'Cólera', un ... trabajo rodado en plano secuencia, de tirón porque «queríamos que el espectador se convirtiera en testigo, sin artificio». De esta obra, una metáfora de la homofobia, habla con LAS PROVINCIAS en una conversación en la que defiende la necesidad del compromiso del cine con las realidades sociales que preocupan e inquietan a los ciudadanos.

–El corto con el que ha ganado la Biznaga de Plata es 'Cólera', ¿por qué escogió ese título?

–Bueno, hace referencia a dos conceptos a los que quería tratar en el corto. Por una parte por su significado como el sentimiento de ira, que está muy presente en nuestra sociedad y se manifiesta en situaciones que parecen muy inverosímiles como la que presento en mi trabajo. Por otra parte, por el significado de enfermedad, de algo que puede transmitirse entre personas y que aunque está presente en nuestro mundo lo está de manera latente y a veces se manifiesta. Es una metáfora de la homofobia. El corto trata sobre una agresión homófoba a una pareja de chicos a los que simplemente porque se dan un beso, un hombre les ve y cuando le piden ayuda porque se han quedado fuera del coche sin llaves empieza a increparles porque les ha visto en una playa que dice que es familiar y acaba agrediéndoles.

–¿Crees que hay que llevar las realidades sociales al cine, es una buena manera de trasladarlas para que la sociedad tome nota de lo que ocurre?

–Sí, el cine es como una plataforma para dar visibilidad a asuntos que de otra manera no podrían trasladarse. Estamos acostumbrados a ver noticias frías, y aquí al contar con este envoltorio dramático, podemos empatizar más. Escribí esta historia después del asesinato de Samuel, un chico gay al que le dieron una paliza y lo mataron, porque me afectó bastante pensar que alguien sale a la calle y por tener pluma lo pueden matar. Estamos acostumbrados a las microagresiones y pocas veces vemos estas otras agresiones que están presentes y son mucho más brutales. Y también me empujó a hacerlo el hecho de que el ochenta por ciento de las agresiones no se denuncian y ésta era mi manera de aportar mi granito de arena y animar a la gente a hacerlo.

–Por lo que cuenta entiende el cine como compromiso.

–Sí. Es un entretenimiento, pero no está reñido con tener un compromiso social.

–¿La persona que se dedica al cine se debe implicar, asumir compromisos sociales, es necesario?

–Sí, sobre todo, si tienes una historia y apuestas por ella. Lo vamos viendo cada vez más. Los discursos en la entrega de premios son cada vez más reivindicativos y sociales. Aprovechamos ese altavoz para lanzar mensajes.

–¿Qué ha significado la biznaga de plata para José Luis Lázaro?

–Ha sido increíble porque es el primer corto profesional que hago, había realizado otras apuestas audiovisuales. Claro, en el primer corto tener el premio. Primero estrenamos en el Festival de Medina del Campo y nos dieron el premio a mejor actor, y al cabo de unos días el galardón de Málaga, que es aún más maravilloso porque me lo dan a mí por mi trabajo en el corto, y encima ex aequo con Daniel Sánchez Arévalo, a quien admiro mucho.

–Se lleva mucho el ex aequo en el cine últimamente.

–Sí, sí. La verdad es que a mí me ha venido muy bien. Ha sido increíble. Por una parte me ha servido para espabilar porque me ha validado a mi mismo ayudándome a sentirme más seguro para futuros proyectos.

–¿Cómo ve la situación del audiovisual en la Comunitat Valenciana?

–Me alegra ver que están empezando a haber muchos proyectos y se ruedan muchas películas en Valencia. Se mueve bastante e incluso hay que traer técnicos de fuera porque no somos suficientes. Creo que estamos viviendo un momento esperanzador.

–Por lo que dice deja claro que es un buen momento desde el punto de vista creativo, ¿y desde el lado de las ayudas públicas cómo lo ve?

–Hicimos 'Cólera' con la productora valenciana Aire de Cinema en colaboración con el Institut Valencià (IVC) de Cultura y À Punt.

–¿Usted no es de los que se queja?

–No, no. Ha salido todo redondo, no me puedo quejar. Sí que me gustaría que hubiera más convocatorias porque si no es con apoyo público no se puede hacer, por ejemplo, un largometraje.

–¿Hay otros temas con los que se tendría que incidir?

–Un tema que me preocupa muchísimo es el de la desinformación, el de las fake news, ya no es que el cine pueda aleccionar pero puede dar visibilidad a situaciones sobre las que reflexionar. Y la desinformación es un buen tema.

–¿El cortometraje está ganando prestigio?

–Sí, en España apostamos mucho por el corto. Lo ideal sería que hubiera carrera de cortometrajista. Está viviendo un buen momento.

–¿Piensa dedicarse a los largos o quiere profundizar en el corto?

–Tengo alguna idea para largos. Requiere tiempo, pero claro que me encantaría.