Alejandro Sanz actuará en Valencia el 11 de julio dentro de su gira '¿Y Ahora Qué?'

Alejandro Sanz recorrerá durante 2026 un total de once ciudades de España con su gira '¿Y Ahora Qué?'. Uno de los lugares en los que ... hará parada el artista será Valencia, donde ofrecerá un concierto el próximo 11 de julio.

El cantante actuará en grandes recintos del país. El lugar escogido en la capital del Turia es el Estadio Ciutat de València. Las entradas saldrán a la venta a partir del próximo 9 de octubre en la página web del artista.

La gira por España de Alejandro Sanz arrancará el 6 de junio en el Estadio La Cartuja de Sevilla. Después pasará por el Parque Hermanos Castro de Gijón, el 12 de ese mismo mes. Dos días después, sus seguidores podrán disfrutar en directo de su música en el Bilbao Exhibition Centre.

El artista recalará en Mallorca el 17 de junio y el día 20 viajará hasta Madrid para cantar en el Riyadh Air Metropolitano. Su última actuación de ese mes será el día 27 en Barcelona, en el estadio del Real Club Deportivo Espanyol.

El 4 de julio Alejandro Sanz pasará por el Granca Live Fest de Gran Canaria. El día 9 de julio hará parada en la plaza de toros de Murcia, antes de dirigirse hacia Valencia. Tras actuar en la capital del Turia, el 18 de julio ofrecerá un concierto en el Muelle de Batería, en A Coruña. Y está previsto que la gira concluya el 24 de julio en la ciudad malagueña de Fuengirola.

Precisamente, con esta gira ¿Y Ahora Qué?' arrancó en México el pasado 3 de septiembre, donde colgó el cartel de 'todo vendido'. En ese país ofrecerá conciertos hasta el 31 de octubre. En febrero de 2026 tiene previsto actuar en Colombia, Ecuador, Perú y Chile y en marzo llegará a Argentina. En este recorrido, Sanz fusionará sus clásicos con lo más reciente de su repertorio, incluyendo su nuevo trabajo, '¿Y Ahora Qué?'.