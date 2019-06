Ximo Puig pide buscar soluciones dialogadas Viernes, 7 junio 2019, 01:07

El president de la Generalitat Valenciana en funciones, Ximo Puig, abogó ayer por buscar «soluciones estudiadas y dialogadas» y no hacer «propuestas sin reflexionar mucho» con respecto a una posible reforma del sistema de exámenes de acceso a la universidad. Puig hizo estas declaraciones al ser preguntado por la reciente propuesta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de que se implante una prueba de selectividad «homologable» en todas las comunidades autónomas y, «si fuera posible, idéntica». El PP presentó ayer una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para pedir la implantación de la «selectividad única» en España, y garantizar que la dificultad de la prueba no dependa del territorio donde se realice el examen. El conseller de Educación y Cultura en funciones, Vicent Marzà, manifestó que la unificación de las pruebas no es una cuestión únicamente competencial, porque «lo que se da en los centros educativos de un territorio no es lo mismo que en otro». Marzà añadió que hay que coordinar esa dificultad, «que ya se hace».