Los voluntarios de la zona cero de la dana critican la gestión de la ayuda en la riada de Aragón

Los voluntarios de la zona cero de la dana de Valencia que se desplazaron a las zonas afectadas por la riada de Aragón critican ... la gestión de la ayudas humanitaria por parte de las administraciones. El vecino de Benetússer y presidente de la asociación Ideas Nuevas, Alejandro Alonso, denuncia la situación en la que se encuentran los productos, suministros y víveres donados a los municipios damnificados por el desastre a través de las redes sociales: «Volvemos bastante indignados».

Alonso califica la experiencia en las poblaciones mañas como «emocionante» dado que a su llegada revivieron «todo lo sucedido en Valencia», algunas de las viviendas siguen sin luz ni agua potable, y agradeció cada granito en forma de ayuda que se aportó desde la zona cero de la dana a esta nueva catástrofe de la que se cumple ya una semana.

El presidente de Ideas Nuevas afea a uno de los ayuntamientos de las localidades afectadas que no se les permitiese descargar en un determinado punto al tener que hacerlo en el almacén municipal reservado para este fin. Sin embargo, la indignación vino motivada cuando se dieron cuenta de que el punto de suministros se encontraba a un kilómetro del casco urbano, en las afueras del pueblo.

«La gente de este pueblo que es mayor, de una media de 67 años tenga que hacer un kilómetro a 40 grados al sol para ir a coger una garrafa de agua y volver», lamenta Alonso que además indica que la nave que servía como punto de acopio «no está preparada para ello» al no estar acondicionada para mantener temperaturas con las que los productos no queden insalubres.

«Cuando entramos, el agua estaba caliente, los bricks de caldo y la leche, estaban hinchados. Está todo para tirar», asevera. De hecho, lo ejemplifica con los potitos para los niños que tuvieron que desecharlos ellos mismo al negarse a repartirle a los afectados productos «ya fermentados que eran incomibles».

Alonso señala que no resulta creíble que los alcaldes de la zona digan que no necesitan auxilio: «El género que dejamos en la planta baja de una vecina se vació en cuestión de hora y media. Y después dicen que no necesitan nada... Necesitan de todo igual que pasó en Valencia».

Asimismo, critica que el alcalde de Letux declinara reunirse con la veintena de voluntarios valencianos desplazados en esta misión humanitaria.