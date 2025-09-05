Una vivienda para seis enfermos crónicos La ONG San Juan de Dios cede una casa al Casal de la Pau después de se quemara su centro de acogida el pasado agosto

El pasado 9 de agosto un incendio asoló el centro de acogida que la ONG Casal de la Pau tiene en la calle Barrio de las Carmelitas de Valencia. El fuego comenzó por la noche y afortunadamente todos los residentes pudieron salir sin problemas y no hubo que lamentar daños personales.

Pero la inhabilitación temporal de esta infraestructura supuso «un auténtico dolor de cabeza» para la ONG. La pregunta era cómo podían atender a los enfermos crónicos o terminales que se encontraban en la vivienda si se habían quedado sin el hogar que habían construido. Así lo cuenta el presidente del Casal de la Pau, Juan Molpeceres.

La respuesta les vino de la mano de otra ONG, la de San Juan de Dios, que se ofreció a prestarles un piso para alojar a los enfermos hasta que se terminara de arreglar la instalación quemada. Según el acuerdo firmado ayer el Casal de la Pau podrá disponer de este inmueble en los próximos meses, hasta diciembre.

La cesión se ha podido realizar con celeridad. El pasado 9 de agosto fue el incendio y el 25 los pacientes ya estaban entrando en su nuevo hogar que es propiedad de San Juan de Dios y se encuentra situada en el Ensanche.

Isabel Tortajada, directora de San Juan de Dios en Valencia, ha explicado que se enteró por los medios de comunicación de la pérdida de esta vivienda y pensó en la posibilidad de cederles temporalmente el inmueble.

Son seis los pacientes que ocupaban la vivienda. Son incurables (tres funcionan con oxígeno). Son terminales sin apoyo familiar y sin medios económicos. Muchos de ellos han pasado un tiempo en prisión.

La cesión sólo es hasta el mes de diciembre porque San Juan de Dios ha dejado aparcado temporalmente un proyecto para el que necesita esta vivienda que pondrán en marcha en los próximos meses. Se trata de ofrecer alojamiento a personas que tienen que tratarse alguna enfermedad en Valencia y no pueden hacerse cargo de una residencia.

Una de las particularidades del proyecto que tiene en marcha el Casal de la Pau es que todos los habitantes de esa vivienda tienen que tener la llave «porque es su hogar. La atención que proporcionamos se basa en la confianza y en el respeto», explica el presidente de esta entidad.

El Casal de la Pau atiende a personas en situación o riesgo de exclusión social, a reclusos y exreclusos que carecen de apoyos familiares y no tienen suficientes recursos económicos. Además, muchos de ellos presentan largas trayectorias de consumo de sustancias tóxicas u otras situaciones de salud que precisan de un acompañamiento comprometido para lograr sus objetivos.

Esta ONG tiene en Valencia la sede del casal en la que hay 24 plazas para residentes y un centro de día destinado a personas en situación de calle o vivienda precaria.

Por otro lado, cuenta (ahora en reconstrucción) con la residencia de Carmelitas para personas con enfermedades terminales (siete plazas), dos pisos de tránsito (siete plazas) y visitan las cárceles de Valencia y Castellón.