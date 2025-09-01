Víctimas de la dana reciben con un 'bienvenida a casa' la vuelta de la jueza a Catarroja Durante diez meses la instrucción se ha estado realizando en el Palacio de Justicia de Valencia por los daños en los juzgados y la asociación sigue reclamando conocer la verdad en este caso

A. T./ EFE Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:57 Comenta Compartir

Miembros de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana del 29 de octubre se han concentrado este lunes frente a los juzgados de Catarroja para mostrar su apoyo al regreso de la instrucción penal a su lugar de origen, y en concreto a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, con carteles con la frase 'bienvenida a su casa, señoría'.

Tras el parón estival de agosto, el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja reanuda este primer día de septiembre la instrucción sobre la dana en cuyas inundaciones murieron en Valencia 228 personas, y lo hace en las instalaciones judiciales rehabilitadas en Catarroja, cercanas al barranco del Poyo, tras meses de trabajo en la Ciudad de la Justicia de València.

Representantes de esa asociación de víctimas han acudido a primera hora de esta mañana a las puertas de los juzgados de Catarroja, donde han mostrado carteles con frases como 'Verdad y justicia para las víctimas de la dana 29 de octubre', 'En memoria de las víctimas de la Dana 29 de octubre, Justicia' y 'Bienvenida a su casa, señoría', y han aplaudido.

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales, Rosa Álvarez, ha explicado a EFE que con este gesto han querido dar la bienvenida a su puesto de trabajo desde hace años de la jueza de Catarroja en el día en que se retoma la actividad judicial tras el verano y, en consecuencia, se retoma también una instrucción que vuelve ahora a «su hábitat natural».

Ha indicado que están «muy contentos» de que la instrucción de la dana regrese a los juzgados de Catarroja, porque es «su sitio», y ha reivindicado que la jueza Nuria Ruiz Tobarra es «muy humana, muy profesional» y ha dictado autos «muy esclarecedores».

Álvarez ha lamentado que los abogados de las dos personas investigadas en esta causa penal intenten «desviar el foco y poner palos en las ruedas» para que esta jueza, a la que ha calificado de «neutral y no partidista», no siga investigando lo que ocurrió tanto el día de la dana como en los días previos, cuando ya se anunciaba la llegada del fenómeno, y los posteriores.

Las familias de las personas que fallecieron en las inundaciones de hace diez meses quieren «justicia, verdad, y si puede ser reparación», ha destacado la presidenta de esta asociación, quien ha considerado que las acusaciones populares en esta causa persiguen «intereses de todo tipo, menos la verdad».

La sede judicial de Catarroja resultó afectada por la barrancada del 29 de octubre, por lo que en noviembre trasladó su actividad a la Ciudad de la Justicia de València, si bien una vez concluidas las obras de rehabilitación, en las que se han invertido 1,85 millones de euros, a principios de agosto inició el traslado de los cinco juzgados a su lugar de origen.

Durante el mes de agosto, que ha sido inhábil para la instrucción de esta macrocausa, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas a la jueza de la dana, tras las quejas de las defensas de los dos únicos investigados, que son la exconsellera de Justicia Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.