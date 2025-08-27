La reforma de los juzgados de Catarroja incorpora cinco salas de vistas, una de ellas adaptada a macrocausas como la de la dana La consellera de Justicia visita los juzgados de Catarroja rehabilitados y asegura la reanudación de la actividad judicial

Nacho Roca Catarroja Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:11 | Actualizado 12:35h. Comenta Compartir

La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez Sanchis, acudió este miércoles a los Juzgados de Catarroja para comprobar la intervención realizada tras los daños causados por la dana del 29 de octubre de 2024 y confirmó que las instalaciones están preparadas para reanudar la actividad judicial ordinaria en la localidad. La vuelta de los órganos judiciales a su sede se ha ejecutado tras una inversión pública para la reparación y adaptación del edificio a la nueva Ley de Eficiencia que entró en vigor el pasado mes de enero.

Martínez Sanchis explicó que, además de las obras de emergencia por la catástrofe, se han aprovechado los trabajos para adaptar la sede a las novedades introducidas por la nueva organización de oficinas judiciales y la implantación de tribunales de instancia, y para mejorar la accesibilidad y el mobiliario. En sus declaraciones subrayó que la intervención cubre tanto la reparación de los daños como la mejora funcional de los espacios.

Según los datos facilitados por la Generalitat, la reparación ha supuesto finalmente una inversión aproximada de 1,85 millones de euros. Los trabajos se centraron, sobre todo, en la planta sótano, que quedó completamente anegada, y en la planta baja, donde el agua llegó hasta unos 60 centímetros. Los trabajos también incluyeron demolición selectiva de elementos dañados, reposición de instalaciones, acabados, mobiliario y la adecuación de salas para procedimientos con múltiples partes.

La sede dispone ahora de cinco salas de vistas. Una de ellas con un estrado ampliado de doble filas pensado para procesos con numerosas partes como la causa de la dana, y de mejoras en accesibilidad, según los informes técnicos enviados a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El traslado de los órganos judiciales desde la Ciudad de la Justicia de València a Catarroja se realizó de forma escalonada entre el 1 y el 6 de agosto, con el objetivo de que el servicio vuelva a prestarse con normalidad desde la propia localidad tras nueve meses de funcionamiento provisional en la Ciudad de la Justicia.

El procedimiento penal que investiga la gestión y las consecuencias de la dana y que está centralizado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, cuya titular es la jueza Nuria Ruiz Tobarra. En las últimas semanas el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió diligencias informativas tras quejas presentadas sobre la instrucción.