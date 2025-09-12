Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una imagen de la reunión del Cecopi el día de la dana. LP

Las víctimas de la dana acusan a À Punt de ocultar pruebas por no haber emitido el audio del Cecopi más de diez meses después

Dos asociaciones de familiares de fallecidos muestran su malestar con la cadena pública valenciana al no haber hecho público el contenido sonoro de la pieza y apuntan a «intereses partidistas»

P. A.

Valencia

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:04

Las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana han cargado contra À Punt tras haberse hecho público el audio de la reunión del Cecopi ... en el que los responsables de la gestión de la emergencia departían sobre el contenido del mensaje Es-Alert, el aviso a la población que terminó llegando a las 20:11 cuando la riada ya era imparable. La emisión de dicha pieza audiovisual por parte de RTVE, pese a haber sido grabada por la radiotelevisión pública valenciana, ha provocado que las entidades Víctimas Mortales Dana 29-O y Víctimes Dana Octubre 2024 hayan acusado a la cadena autonómica de «ocultar pruebas» durante casi once meses desde que tuvo lugar la tragedia.

