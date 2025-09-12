Las víctimas de la dana acusan a À Punt de ocultar pruebas por no haber emitido el audio del Cecopi más de diez meses después

Las asociaciones mayoritarias de víctimas de la dana han cargado contra À Punt tras haberse hecho público el audio de la reunión del Cecopi ... en el que los responsables de la gestión de la emergencia departían sobre el contenido del mensaje Es-Alert, el aviso a la población que terminó llegando a las 20:11 cuando la riada ya era imparable. La emisión de dicha pieza audiovisual por parte de RTVE, pese a haber sido grabada por la radiotelevisión pública valenciana, ha provocado que las entidades Víctimas Mortales Dana 29-O y Víctimes Dana Octubre 2024 hayan acusado a la cadena autonómica de «ocultar pruebas» durante casi once meses desde que tuvo lugar la tragedia.

Ambos colectivos han firmado un comunicado conjunto con el que muestran su «indignación, malestar, desacuerdo y profunda preocupación» por el tratamiento de À Punt de este material. Las asociaciones enfatizan que «nadie» ha cuestionado la veracidad del audio y que les resulta «totalmente inaceptable» que la cadena valenciana haya rehusado publicar el vídeo completo argumentando la protección de datos cuando finalmente ha sido difundido por otra televisión. Ello, dicen, les lleva a cuestionar la coherencia de los motivos contrarios a su publicación así como a poner en tela de juicio la gestión de la información sensible que rodea la cobertura de la televisión pública valenciana en asuntos relativos a la dana.

«La ciudadanía, y en especial las víctimas y sus familias, tienen derecho a conocer toda la verdad sobre lo ocurrido», señalan en referencia a que el derecho a una información veraz está recogido en la Constitución o que la transparencia institucional es uno de los pilares del Estado de Derecho. Estos dos apartados adquieren una especial relevancia «cuando se trata de esclarecer hechos para depurar responsabilidades en torno al segundo mayor desastre natural de la historia de España, que afectó a tantas personas y, de la peor manera, a las víctimas mortales y sus familias».

«Ocultar pruebas o no contribuir activamente a esclarecer los hechos no protege la intimidad de nadie, sino que favorece la opacidad, alimenta la desconfianza y perpetúa el dolor de quienes aún esperamos respuestas», aseguran las víctimas.

Mensaje de À Punt

El escrito de los familiares de los fallecidos continúa exponiendo que À Punt, en calidad de medio público valenciano, «tiene una responsabilidad ética y profesional con toda la sociedad valenciana, y, como tal, esperamos su compromiso con la verdad, transparencia y rigor informativo». Es por ello que les preocupa «especialmente» que esta televisión aluda a que la difusión por parte de RTVE de la reunión de los gestores de la emergencia «obedezca a 'intereses partidistas', para seguidamente declarar que 'siempre estarán profesional y personalmente al lado de las víctimas'. Exigimos que ninguna institución ni medio público utilice a las víctimas como escudo para justificar su inacción», continúa la denuncia de las víctimas sobre el mensaje emitido por el ente valenciano en uno de sus informativos condenando la filtración.

«Las víctimas no somos peones políticos, ni aceptamos que se usen argumentos partidistas para justificar el ocultamiento de información que puede resultar absolutamente relevante en una causa judicial abierta que, recordemos, investiga el presunto homicidio imprudente de 228 personas», aseguran.

Asimismo, instan a la televisión valenciana tratar «con absoluto rigor» este asunto sobre el que llegan a a decir que se use «el rigor que en su día no tuvo (Canal 9) en el accidente del metro». «Las víctimas merecemos algo más que silencio o evasivas, algo más que vídeos filtrados o informaciones que se desvelan diez meses después de la DANA en forma de carta abierta», prosiguen.

«Reiteramos nuestro compromiso inquebrantable con la búsqueda de la verdad y exigimos a todas las partes implicadas que asuman su papel con responsabilidad, humanidad y respeto. Exigimos, en definitiva, respeto, verdad, justicia, reparación y memoria», rematan al respecto.

Carta de Maribel Vilaplana

Las dos entidades firmantes también hacen referencia a la carta abierta de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de autos, para afearle que «ha esperado diez meses para desvelar algunos detalles reveladores y bastante significativos de su comida con el Sr. Mazón aquel trágico 29 de octubre de 2024».

«Respetamos profundamente su estrés post traumático, pero si ella nos hubiera respetado de igual manera a las verdaderas víctimas, no hubiera encubierto durante diez meses una mentira que nos produce una grave herida añadida. La carta de la señora Villaplana no nos causa sino un profundo dolor», acaba el comunicado.