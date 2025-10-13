Viajeros de un tren de Sevilla a Valencia, detenidos de noche una hora y media: «Notamos un olor potente, no como de quemado, pero similar» Un AVE que venía de Madrid remolcó al convoy procedente de Sevilla, que sufrió varias incidencias en su recorrido

Manuel García Valencia Lunes, 13 de octubre 2025, 10:19 | Actualizado 11:03h.

El final de un puente festivo siempre es triste. Pero si a eso se le añaden dificultades para llegar a casa en medio de la noche y con el temor añadido de que la lluvia pudiera causar incidentes, el sabor de boca aún es peor. Eso es lo que les pasó a los ocupantes del AVE entre Sevilla y Valencia que partió desde la capital hispalense a las cinco de la tarde y que sufrió un viaje de lo más complicado.

Paqui González es una de las ocupantes del tren y relató que el viaje, que aparentemente estaba siendo tranquilo, ya comenzó a tener dificultades mucho antes de su llegada. A la altura de Ciudad Real el tren se detuvo en dos ocasiones «y ya nos pareció un poco raro. Trataban de reiniciarlo y no podían. Así estuvimos unos 15 minutos».

Posteriormente, ya en la Comunitat, y a la altura del Complejo Educativo de Cheste, «estuvimos parados unos 20 minutos por una reorganización de la señalización de Adif. Cuando reiniciamos, notamos un olor potente, no como de quemado, pero similar. Así, el tren se paró a los cinco minutos».

En ese momento había comenzado a llover, a la altura de Requena aproximadamente, y la noche ya había caído. El maquinista les comunicó que tenían problemas en la tracción del tren «y que no podía subir una rampa porque no tenía la suficiente tracción. Nos dijo que iban a intentar que el AVE que venía de Madrid se nos acoplara y nos llevara a Valencia. Pero para ello había que dejar nuestro tren sin luz y parado completamente». Aunque estaban cerca de Valencia, veían que los minutos pasaban sin una solución.

El tren procedente de la capital de España llegó unos minutos después, la maniobra se realizó y los viajeron llegaron a Valencia hacia las once de la noche cuando la hora prevista era las 21.35, por lo que el retraso acumulado rondó la hora y media. Esta pasajera explicó que en ningún momento hubo momentos de tensión en el tren pero sí se vivió la lógica incomodidad de saber si la lluvia iba a arreciar y a causarles más dificultades, pero por fortuna todo acabó con este retraso que amargó el final del puente para muchos.