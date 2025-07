Un verano con récords de temperatura que parece no tener fin

El cóctel perfecto para quienes aborrecen el calor ha llegado y amenaza con convertir 2025 en un año que quedará en los registros como uno ... de los más potentes en cuanto a las altas temperaturas. El problema, alertan los expertos, es que en los próximos años pueden seguir batiéndose plusmarcas como hace Mondo Duplantis con el récord mundial de salto con pértiga. 2025 está en el top 1 de noches tropicales pero su reinado, desgraciadamente, podría ser efímero. Las noches tropicales, que no paran de aumentar año tras año y que convierten el verano en una 'noche tropical continua', es uno de los principales quebraderos de cabeza para quienes tienen dificultades para conciliar el sueño a estas temperaturas. Y es que tras un junio que ya fue de récord, julio llegó con ganas. La primera decena de julio ha sido 2,8 grados más cálida que el promedio de referencia en el periodo 1991-2020.

Basta con decir que el número de noches tropicales (mínima superior o igual a 20 ºC) en el observatorio de Valencia casi se han cuadruplicado en los últimos tres cuartos de siglo. Pero también lo han hecho el número de noches especialmente adversas, que podríamos denominar tórridas o ecuatoriales, de forma que, por ejemplo, antes de los años 80 apenas se daban estas noches con temperaturas mínimas tan altas, y a partir de 1980 estas noches tan adversas han ido creciendo de forma que en la década de los diez de este siglo hubo 128 noches con mínima superior a 24 grados en Valencia (casi 13 noches al año) y 40 con mínima superior a 25 grados, a un promedio de cuatro noches al año. Y el futuro para nuestros hijos y nietos no es halagüeño. En la Comunitat Valenciana se estima que de media aumentará un 30% el número de noches cálidas hasta 2100.

Con un aumento tan significativo del número de noches tropicales, el inicio y final del periodo en el que es más probable que se registren estas noches tan cálidas se está expandiendo tanto hacia el final de la primavera como hacia el inicio del otoño.

La tendencia lineal muestra que hace 70 años el periodo en el que era más probable que se registrasen noches tropicales transcurría entre el 30 de junio y el 12 de septiembre (74 días), mientras que al final de la segunda década del siglo XXI, ese periodo transcurre entre el 2 de junio y el 4 de octubre (124 días), con lo que la expansión del periodo se ha extendido más hacia la primavera que hacia el otoño.

El mar está que arde

Entrar en el mar ya no es garantía de refrescarse. En ocasiones se consigue el efecto contrario al deseado. Y es que las temperaturas del Mediterráneo no paran de crecer y llegará un momento en que la temida barrera de los 30 grados se supere de manera normal.

El meteorólogo Jovi Esteve explica que el calentamiento del Mediterráneo desde 1986 es continuo. Desde una media de 22,6 grados ese año se ha pasado a picos de hasta cinco grados más cálidos de lo normal para estas fechas.

A día de hoy, la temperatura del agua superficial del Mediterráneo ante nuestro litoral presenta una temperatura de unos 27ºC aproximadamente, es decir, entre 2 y 4 grados más alta de lo que debería ser ahora mismo (en la primera quince de este mes se llegó a los 28,56 ºC), que es un nuevo récord de temperatura para este mes de julio. Ha habido un pequeño respiro de un grado por el temporal de la dana de la semana pasada y que ha hecho que el agua más fría suba del fondo y la más cálida baje de la superficie.

José Ángel Núñez, desde Aemet, coincide en que el mar sigue en valores muy altos. Tuvo un descenso el lunes día 7 por la entrada de tramontana por la parte norte del mar Balear que provocó descenso térmico de casi dos grados debido a la agitación y mezcla con aguas frías más profundas. El lunes comenzó un nuevo ascenso y ya se han vuelto a superar los 28 grados en la boya de Valencia por lo que con la estabilidad y calor de los próximos días es probable que siga ascendiendo». De este modo, se siguen dando «muchos días de récord histórico de temperatura del mar. A pesar del descenso, sigue muy cerca de los máximos históricos, en valores próximos a 2022 y 2023, que son los valores más altos a estas alturas del año».

Y es que a este cóctel con ingredientes variopintos y poco conocidos se dio una dana que fue anormal para un mes de julio: «Una semana antes ya se veía que era algo fuera de lo habitual», recuerda Esteve, quien concluye que las danas «han existido, existen y existirán».

Muertes por las temperaturas

Y es que el calor ha sido el causante, directo o indirecto, de un total de 110 fallecimientos en la Comunitat Valenciana en lo que llevamos de julio, hasta este pasado viernes. Esta cifra, a falta de dos semanas para que concluya el mes, supone superar los meses de julio (completos) de la última década si exceptuamos los años 2015 (233 muertos) y 2019 (162). Julio de 2025 amenaza por tanto con subir escalones en este fatídico podio.

Más a medio plazo, en todo el verano de 2024 fallecieron 262 personas por motivos relacionados con el calor en la Comunitat. Ahora, llevamos 142 (32 en junio y 110 en julio) y subiendo, cuando aún queda medio julio, agosto y el inicio de septiembre.

¿Y qué podemos esperar para el resto del verano? «Va a ser el más caluroso de la historia». Los expertos no tienen dudas. Lo peor es que ahora los veranos ya no duran tres meses, sino cuatro, ya que a junio, julio y agosto se une la segunda quincena de mayo y la primera de septiembre con temperaturas muy altas.

Mirando un poco más adelante y con el temor en el cuerpo, del otoño, tan temido después de la dana de 2024, ¿se puede prever ya alguna cosa? ¿Hay que temerlo especialmente?

«2003 fue un año de ola de calor, con muchísimas muertes, y en otoño no cayó ni una gota. Un mar caliente no provoca obligatoriamente un otoño complicado. Es importante recalcar esa idea para no alertar», señala Jovi Esteve.

«La del 29 de octubre fue la dana de todas las danas porque llovió mucho en puntos donde habitualmente no lo hace», agrega. Confía en que una situación como la de 2024 ya no lo viva esta generación, aunque no se puede asegurar de manera categórica.

Esteve es el gerente de la empresa Inforatge, que mantiene informados a más de cien ayuntamientos con datos prácticamente a la hora. Y ha observado un claro y lógico cambio de tendencia desde octubre: «Los alcaldes ven nubes y ya están preocupados, la gente, incluso los jóvenes también se han unido a esa preocupación».

En un contexto de olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, la capacidad de adaptación de nuestras ciudades se ha convertido en una necesidad urgente.

José Luis Esteban Penelas, catedrático de Arquitectura en la Universidad Europea de Madrid, considera que las ciudades «no están preparadas para convivir con olas de calor permanentes», aunque subraya que «esta situación es totalmente reversible» si se rediseñan las estrategias arquitectónicas y urbanísticas con criterios de sostenibilidad climática.

La vegetación, sin embargo, ocupa un lugar prioritario en su enfoque. No basta con plantar árboles de forma aislada, «la vegetación urbana debe entenderse como parte estructural de la ciudad. Hay que pasar de la idea de una ciudad con árboles a una ciudad que sea un bosque».

Penelas apuesta por convertir azoteas en jardines conectados, reverdecer fachadas y crear corredores ecológicos que recorran los barrios. «Se trata de construir megaciudades verdes, donde los edificios parezcan pabellones dentro de un parque urbano. Incluso el agua debe formar parte del diseño, con sistemas de pulverización, canales, fuentes o pérgolas naturales que aporten sombra y frescor», afirma.