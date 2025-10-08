Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Integrantes de la flotilla que han comparecido en Valencia. Irene Marsilla

Valencianos integrantes de la flotilla exigen la «liberación inmediata» de Reyes Rigo

Denuncian la «retención ilegal» de la pasada madrugada y reclaman que España y la comunidad internacional condenen a Israel

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Miércoles, 8 de octubre 2025, 22:28

Comenta

La retención en cárceles israelíes de los integrantes de las flotillas humanitarias entre los que se encuentra Reyes Rigo, ha llevado esta tarde a cuatro ... valencianos que formaron parte de la expedición de la primera oleada -la que ya ha regresado- a denunciar la nueva retención de la pasada madrugada por considerarla como una «retención ilegal» y, además, han exigido la «liberación inmediata» de Reyes Rigo integrante de la Global Sumud Flotilla.

