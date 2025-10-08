Valencianos integrantes de la flotilla exigen la «liberación inmediata» de Reyes Rigo

La retención en cárceles israelíes de los integrantes de las flotillas humanitarias entre los que se encuentra Reyes Rigo, ha llevado esta tarde a cuatro ... valencianos que formaron parte de la expedición de la primera oleada -la que ya ha regresado- a denunciar la nueva retención de la pasada madrugada por considerarla como una «retención ilegal» y, además, han exigido la «liberación inmediata» de Reyes Rigo integrante de la Global Sumud Flotilla.

El paso por la celda, tanto de Reyes Rigo, como del resto de los integrantes de la flotilla lo ha relatado una de las mujeres que la acompañaba en el barco y en la celda. Nina ha asegurado que les estuvieron «moviendo de celdas para no dejarnos descansar. Fue una privación de sueño». Ha asegurado que unas catorce compañeras compartieron una celda sin colchones; eran espacios para «cinco personas y nos metieron a catorce». Conforme a las declaraciones de Nina, en el movimiento para la búsqueda de colchones, en el que participó Reyes, se presentaron «unos doce guardias que empezaron a golpearnos. Una guardia le agarró el pelo con mucha fuerza y ella intentando defenderse le mordió. De ahí nos tiraron a la celda sin los colchones«. Horas después, por la noche, según las palabras de Nina, »sacaron a Reyes, nos dijeron que iba a hablar con la policía y que luego regresaría a la celda«. Pero ya no la vieron.

Global Movement Gaza ha convocado a los medios de comunicación ante la Delegación del Gobierno para trasladar su malestar tras la retención de la pasada madrugada. En esta comparecencia Simón Vidal, valenciano miembro de la flotilla y recién regresado a la ciudad del Turia, ha relatado que la pasada madrugada la flotilla de la «segunda oleada» ha resultado «interceptada en aguas internacionales por las fuerzas de ocupación israelíes». Ha explicado que quienes formaban parte de la misma han sido transportados «de manera ilegal a territorio istaelí donde han encarcelado a 145 personas, entre las cuales se encuentran ocho españoles». Reyes Rigo, «que acaba de pasar a disposición judicial», es una de ellas.

Vidal se ha referido a la situación en la que actualmente se encuentra Reyes seña lando que tras el juicio a la misma, «la resolución se ha pospuesto hasta este viernes alegando que las testigos, en este caso Nina, no están en el país y que tienen que revisar las cámaras». A su juicio esta declaración es «una nueva excusa del estado de Israel para seguir vulnerando los derechos humanos en sus cárceles, como hacen con nosotros y con los miles de palestinos que están en sus celdas».

El diputado de Compromís Juan Bordera, también integrante de la flotilla que ya regresó, ha puesto el acento en que «con todos los testimonois que se han recabado y los que se recogerán cn el tiempo, no sé qué más se necesita para que el Gobierno español y la comunidad internacional condenen de una vez al estado de Israel por el genocidio que está cometiendo desde hace dos años y rompan todo tipo de relaciones».

Nicole, una joven de Ecuador que compartió la experiencia de la primera flotilla con Reyes Rigo, también ha ofrecido su punto de vista sobre los acontecimientos, además de trazar un perfil de Reyes: «Estuvimos navegando juntas. Es una compañera ejemplar, siempre sonriente, apoyándonos y cuidando de todos». Tras esta descripción, ha declarado que su comparecencia esta tarde respondía al deseo de «denunciar que está secuestrada ilegalmente, como todos fuimos secuestrados, por haber defendido sus derechos y los de todas las compañeras que estaban en la celda».